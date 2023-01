Amber Rose: Nem akarom megosztani az életemet vagy a házamat senkivel, nem akarok senkit a gyerekeim körül, nem akarok szexelni

Jelenleg úgy érzi, soha többé nem akar már kapcsolatban lenni.

Amber Rose a minap a Sofia with an F című podcast vendége volt, ahol a szerelmi élete is terítékre került. A modell több exéről is szót ejtett, köztük Kanye Westről, 21 Savage-ről és Wiz Khalifáról is. Úgy fogalmazott, szerinte a férfiak általánosságban rosszabb irányba változtak, mint eddig valaha.

Kibaszottul undorítóak. Mintha egész életemben szingli akarnék lenni. Nem akarom megosztani a házamat vagy az életemet senkivel. Nem akarok senkit a gyerekeim körül. Nem akarok szexelni… Olyan undorító. Nem akarom

– jelentette ki a műsorban.

A modell egyébként legutóbb Alexander Edwardsszal járt. 2021 augusztusában három év után szakítottak, úgy hírlik, a rapper legalább 12 különböző emberrel csalta meg Rose-t. Edwards jelenleg Cher párja, az énekesnő négy évtizeddel idősebb nála.