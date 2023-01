Rózsaszín volt a menyasszonyi ruhája, olyan gyűlölködést kapott online, amilyenre nem számított

Camille Lescai nem influenszer, hanem egy teljesen átlagos ausztrál nő, aki még tavaly novemberben ment férjhez az ausztráliai Sydney-ben, ám a nagy napot online gyűlölethullám árnyékolta be. Történt ugyanis, hogy Camille – aki az Insidernek mesélt az esetről –merészelt eltérni a hagyományoktól, és fehér helyett rózsaszín ruhában mondta ki a boldogító igent, erről pedig egy videót is kitett a TikTokra. Idáig semmi különös nincs az esetben, ám a videó nyomán a nő olyan mértékű gyűlölködéssel találta szembe magát, amire nem volt felkészülve.

Mint elmondta, a nagy napra készülve tudta, hogy olyan ruhát szeretne, aminek jelentése van, így, mivel a rózsaszín fontos része a személyiségének, egy helyi tervező Instagramon látott rózsaszín esküvői ruhája mellett döntött. Hogy még nagyobbat csavarjon a tradíción, a násznépet kérte arra, hogy viseljenek fehéret, és elmondása szerint a lagzi remekül is sikerült, ő pedig imádta a ruháját. Pár nappal később úgy döntött, TikTok-követőinek – kb. 300 embernek – is megmutatja, mit viselt. Posztolt egy videót, lefeküdt aludni, reggel viszont jött a meglepetés: videóját többmillióan látták, ám az online hírnév nem a derűs oldalát mutatta: rengeteg komment ekézte a ruhát, rondának, ódivatúnak nevezték, vécépapírhoz hasonlították, még egy esküvői magazin is megosztotta a videót, ahol további negatív jelzők tucatjait vonzotta.

A nő elmondta: felfoghatatlan számára, miért zavarta ilyen sok embert a ruhája, és bár ő már elég idős ahhoz, hogy ne zaklassa fel mindez, de sajnálta azokat a kommentelőit, akik viszont azt írták, szeretnének hasonló ruhát viselni a saját esküvőjükön. Nem is hagyta válasz nélkül az esetet: a leggonoszabb kommenteket felolvasta, így hívva fel a figyelmet arra, hogy a névtelenség miatt mi mindent megengednek maguknak sokan.