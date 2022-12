ValóVilág: Esküvői táncokat lejtettek a versenyzők, Barna a vallomása után meg is csókolta Krisztit

Páros hét kezdődött meg hétfőn a ValóVilágban, a férfi játékosok választhatták ki, mely hölgyversenyzőkkel együtt szeretnének teljesíteni a soron következő feladatokat. Mivel viszont páratlan számú versenyző van játékban, VV Reni egyedül maradt.

A műsor tegnap esti adásában a női játékosok esküvői ruhákat húztak, majd miután a párjaik verses vallomásokat olvastak fel neki, táncoltak is.

VV Barna a verseny kezdetén VV Renihez majd VV Piroshoz került közel, az utóbbi napokban viszont VV Kriszti keltette fel az érdeklődését, ezért hétfőn őt választotta párjául.

Kedves Kriszti! Gyönyörű vagy, az bizti. Raszta hajad csillog a Hold alatt, majd én is, de csak takaró alatt. Hát végre eljött ez a nap is, csókolj meg gyorsan, ha már itt van a pap is