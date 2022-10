„Ölj meg vagy ejts teherbe” – kommentelte Megan Fox Machine Gun Kelly posztjához

Más lehetőséget nem hagyott szerelmének.

Kedden tartották a Time100 Next gálát, ahol Machine Gun Kelly is a díjazottak között volt. Az eseményre elég figyelemfelkeltő öltözetet választott, erről írtunk is egy korábbi cikkünkben. A rapper posztot szentelt az Instagramján az estének, amit barátnője, Megan Fox sem hagyott szó nélkül.

Soha nem járt a Földön jobb csontozatú ember. Feltűnően, pusztítóan jóképű. És 195 cm? Ölj meg vagy ejts teherbe! Ez a két lehetőséged van

– olvasható a színésznő hozzászólása a bejegyzés alatt.