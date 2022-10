Britney Spears nem ütött meg még senkit, de szívesen kipróbálná, milyen érzés

Christopher Polk / Getty Images for iHeartMedia

Hit Me Baby One More Time!

Furcsa elmélkedésbe kezdett Britney Spears az Instagramon: megosztotta az Anyád napja című film egyik jelenetét, melyben Jane Fonda és Jennifer Lopez egymást pofozzák utóbbi esküvőjének napján. Spears innen vezetette le, ő még nem ütött meg senkit, noha kipróbálná. Esküszöm, hogy soha nem ütöttem meg senkit, de bármit megtennék, hogy megtudjam, milyen érzés ez. Csak mondom. Az énekesnő úgy folytatta, az anyjától kapott pofont még felnőtt korában is, mikor egy buliban sokáig maradt, és a nőnek kellett vigyáznia Spears gyerekeire. Anyám vigyázott Jaydenre és Prestonra. Vagy hajnali négyig buliztam, aztán anya begurult teljesen. Bejöttem a házba, rám nézett, és úgy megütött, hogy azt el se tudom felejteni. Azóta azon pörgök, milyen lehet megütni valakit. Talán soha nem fogom megtudni. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Channel 8 (@britneyspears) által megosztott bejegyzés