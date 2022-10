Valószínűleg ez a történelem legviccesebb csapatképe

Ha a csapatkép számítana, biztos ők lennének a bajnokok.

A 2022/23-as szezonra megjelent a Santa Clara Egyetem terepfutó és atléta sportolóinak csapatképe, mindenkiről egy-egy portréképpel. Kíváncsiak lennénk, mennyi időt töltöttek el a srácok a képek előtt, hogy így nézzenek ki, mindenesetre egy pillanat alatt világhírnevet szereztek.

Santa Clara Men’s Cross Country team is the most incredible thing I’ve ever seen @edsbs pic.twitter.com/y3LTPMzPgR — TB (@TBGoPokes) September 25, 2022

A fura csapatkép egyébként nem új dolog minden évben hagyomány, a CITIUS Mag című lap indította el annak érdekében, hogy minél több szó legyen a futásról, az atlétákról és minél több rajongót szerezzenek a sportnak.

A Santa Clara sportolóiról készült képek hatalmasat mennek az interneten, így például a Twitteren és a TikTokon, de nem ők az egyetlen csapat, akik csatlakoztak a lap kezdeményezéséhez. Itt van például a Luher College-é:

Singlet ✅

Shoes ✅

Scrunchies ✅ The @LutherXCTF men's cross country team is ready to race this season 👟🎽🎀 pic.twitter.com/W2s0w692BH — CITIUS MAG (@CitiusMag) September 22, 2022

Vagy a Kelet Kentucky Egyetem csapatáé is:

Saddle up for cross country season with the @EKU_XCTF! 🤠 👏 Sweet headshots, fellas. pic.twitter.com/V9RrL8mag1 — CITIUS MAG (@CitiusMag) September 22, 2022

De azért beláthatjuk, a három közül bőven a Santa Claráé a legerősebb.