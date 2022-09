Péter gazda: Egy kasszás hölgy a kezembe nyomott egy ajándék figurát vásárláskor, és azt mondta, ezt a kis cukinak küldöm

A Házasodna a gazda fináléját követően úgy tűnt, Péter gazda megtalálta a boldogságot választottja, Andi mellett. Nos, ez nem így lett, a Best magazinnak elmondták, szakítottak.

A gazda az rtl.hu-nak is nyilatkozott, beszélt arról, hogy némileg megváltoztak a mindennapjai, szembenézett azzal, hogy a tévé miatt ismert ember lett belőle.

Nagyon sokan megismernek az utcán, a bátrabbak oda is jönnek hozzám. Leginkább gratulálnak, de sokan ismerkedni is akarnak. Sokszor úgy köszönnek rám, mintha a tévéképernyőn keresztül már kialakult volna egy személyes kapcsolat és ismerősök lennénk. A közösségi oldalalom elkezdtem egy videósorozatot, és az egyik videóban szerepelt a fiam is. Tegnap például voltam vásárolni, és a kasszás hölgy a kezembe nyomott egy ajándék figurát, ami a vásárlás mellé jár, és azt mondta, ezt a kis cukinak küldöm. Gondolom, a kisfiamra utalt. Aki nem is olyan kicsi már, hiszen 12 éves létére 160 centi. De nagyon örülök ezeknek a reakcióknak.