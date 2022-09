III. Károly állítólagos eltitkolt fia szerint ő és Harry herceg a királyi család fekete bárányai

Az 56 éves Charles Dorante-Day fura figurája a brit királyi családot körbevevő miliőnek. Az ausztrál férfi 1966-ban született Nagy-Britanniában, nyolc hónapos korában fogadták örökbe nevelőszülei, akik előzőleg mindketten a mostani III. Károly királynak és Kamilla királynénak dolgoztak. Dorante-Day elmondása szerint a nevelőszüleitől tudta meg, hogy valójában Károly és Kamilla gyermeke, akitől az udvarnak titokban kellett „megszabadulnia”, tekintve, hogy a születése idején Károly mindössze 17 éves volt.

Charles Dorante-Day azóta időről időre felbukkan, Károly fiának és a királyi család tagjának vallja magát, és követeli a most már királyi pártól, hogy vele együtt vessék alá magukat DNS-vizsgálatnak. Napokkal II. Erzsébet királynő halála után a férfi az ausztrál 7Newsnak szintén utóbbi elmaradására panaszkodott, valamint hangot adott annak is, hogy feldúltan vette tudomásul, hogy nem ő, mint „elsőszülött”, hanem Vilmos herceg lett a walesi herceg, azaz a trónörökös.

A férfi most valamivel finomabb hangot ütött meg. Szintén a 7Newsnak nyilatkozva leginkább Harry hercegről beszélt, akivel szerinte sok közös van bennük, ahogy fogalmazott, mindketten a királyi család fekete bárányai. Ezért szerinte Harry az ő ügyére is fogékony lenne.

Az ausztrál férfi – akit rettenetesen feldühített, hogy Harrynek nem engedték meg, hogy katonai egyenruhában vegyen részt a nagyanyja, II. Erzsébet temetésén – hosszabban kitért a sussexi herceg feleségének, Meghan Markle-nek a helyzetére is.

Hidd el nekem, Harry nagyon fél attól, hogy valaki nekitámad Meghannek, és valami olyat mond neki, ami reagálásra kényszeríti őt. Én és a feleségem hasonló cipőben járunk, tudom miről van szó. Azt tudom tanácsolni Harrynek, hogy ne féltse Meghant, hagyja hogy azt mondjon, amit akar

– mondta az állítólagos féltestvér, akinek a felesége ausztráliai őslakos.

Dorante-Day rendkívül képmutatónak tartja az udvar viselkedését és kommunikációját Meghannel kapcsolatban. A férfi szerint a királyi család tagjai azt kommunikálják, hogy semmi baj nincs azzal, hogy Harry herceg felesége nem fehér, de érezhetően ez mindenkinek hatalmas problémát jelent. A férfi szerint az emberek rasszisták és érzéketlenek Meghannel szemben, ezért szerinte a sussexi hercegnének vissza kellene vágnia a kritikusainak, és nem hagyni, hogy lenézzék őt.

Saját ügyével kapcsolatban most csak annyit mondott, továbbra is hajlana a DNS-vizsgálatra, öröklési ambíciókról azonban most nem esett szó. Mindössze annyit mondott, ha személyesen találkozhatna a királyi család tagjaival, nagyon megölelgetné őket.

Érdemes egyébként ellátogatni Dorante-Day Facebook-oldalára is, ahova a férfi rendszeresen tölti fel a bizonyítékait arra, hogy valóban tényleg Károly gyermeke. Rendszeresen hasonlítja össze az arcberendezését és a vonásait a királyi család jelenlegi és korábbi tagjaiével, vagy épp Nostradamus ide vonatkozó jóslatait osztja meg a követőivel.