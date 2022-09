A hétfői hurrikán miatt leállt a Money or Love dominikai forgatása

Az épületekben keletkeztek károk.

Hétfőn lecsapott a Fiona hurrikán a Dominikai Köztársaságra. A szigetországban jelenleg is forgatják a Money or Love című műsort, Demcsák Zsuzsa műsorvezető Instagramján meg is mutatta, hogy milyen károkat okozott a vihar.

A történtek után a Blikk megkereste a Super TV2-t.

Mind a Money or Love gyártó cége, mind a csatorna körültekintően járt el, megtettük a szükséges előzetes intézkedéseket. A stáb ennek köszönhetően fel volt készülve a térségben ilyenkor előforduló szélsőséges időjárásra. A vihart mindenki épségben átvészelte, az épületekben keletkezett károk helyreállításán már dolgoznak a kollégák. A forgatást is tervezetten erre a pár napra leállítottuk

– írta válaszában a sajtóosztály.