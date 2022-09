Gazevés Korfun és lelki megtisztulás Balin – így nyaraltak idén a hazai celebek

Ahogyan már évek óta, most is összeszedtük, hol pihentek idén nyáron a magyar celebek. Voltak, akik többször is kiengedték a gőzt a dolgos hétköznapok után.

Korfu, Bali, Taormina, Capri, Dubaj, Szardínia – néhány helyszín, ahol idén nyáron feltűntek a magyar médiasztárok, influenszerek és egyéb hírességek. Celebnyaralás-összefoglaló következik.

Tóth Andi

Tóth Andi június közepén írt arról közösségi oldalán, hogy nehéz időszakot él meg, ezért lelép egy kicsit. Mint kiderült, Horvátországba vezetett az útja, ahonnan szorgalmasan posztolt is – a köveken mászkálás sem volt számára akadály, ha kellett, megszenvedett egy-egy mutatós fotóért, továbbá egy ponton azt is képekkel illusztrálta, mi a különbség az Instagram és a valóság között.

A Schobert család

A Schobert házaspár idén több helyütt is megfordult külföldön: júniusban Franciaországban indították el a nyári szezont, majd még a hónap vége előtt a görögországi Korfun folytatódott a pihenés családi körben. Az edző július elején néhány napra a fiaival együtt tért vissza Párizsba, ahol többek között a helyi Disneylandet is bejárták. Augusztus elején a házaspár barátokkal látogatott el a szlovén tengerpartra, ahol egy beöltözős bulit is tartottak, ekkor Schoberték szőke hajú, sisakos vikingeknek öltöztek be.

Rubint Réka az alakreform táborok miatt több alkalommal utazgatott Magyarországon belül, augusztus második hetében pedig Balira vette az irányt, az edzőtáborba pedig nem csak a család, de Andrei Mangra is elkísérte, hogy a tengerparton is készülhessenek a Dancing with the Stars idei évadára, ahol együtt versenyeznek majd.

Berki Mazsi

Berki Mazsi június végén egzotikus helyszínről jelentkezett be, és bejelentette, hogy vlogsorozatot indít a testi és lelki utazásáról. Berki Krisztián özvegye Balira utazott az akkor hét hónapos kislányával, hogy egy különleges táborban vegyen részt. Bár sorozat végül nem készült az útról, az Instagram-oldalán több posztban is dokumentálta az élményeit.

Kiszel Tünde

Kiszel Tünde augusztusban a Mokkában mesélt arról, hogy van egy perselye, amiben egész évben a nyaralására gyűjt. Úgy fest, megéri ez a fajta megoldás, a médiaszemélyiség ugyanis számos balatoni kiruccanása mellett Szardíniára, majd a horvátországi Rogoznicára is eljutott idén nyáron.

Zimány Linda

A jogász-influenszer három különböző külföldi helyszínen is megfordult idén nyáron: júniusban Caprin töltött el egy hetet, nem sokkal később a görögországi Míkonoszra, a celebek egyik kedvenc szigetére látogatott el, majd az olaszországi Taorminán is pihent néhány napot.

Kulcsár Edina és G.w.M

Kulcsár Edina több évig nem volt nyaralni, idén viszont kétszer is volt rá lehetősége. Július közepén G.w.M-mel a görögországi Zákinthoszon pihentek néhány napot, ahol a hotelben akadt egy kisebb problémájuk: miközben G.w.M éppen élőben beszélgetett a követőivel az Instagram-oldalán, a szálloda egyik alkalmazottja rájuk szólt, hogy halkítsák le a zenét, amit hallgatnak, mert az annyira hangos, hogy zavarhat más vendégeket.

A rák egye ki a szemedet, azt egye ki!

– mondta ekkor a dolgozónak a rapper, ami Kulcsár Edina szerint vicces megszólalás volt, hiszen a szálloda alkalmazottja úgysem értette, amit hallott.

Az egykori szépségkirálynő ezt követően Kréta szigetén is pihent néhány napot.

A Rácz-Gyuricza házaspár

Rácz Jenő és felesége idén Görögországba látogattak el augusztusban, a nyaralásra négy hónapos kislányukat is vitték, valamint Rácz-Gyuricza Dóra édesanyja és öccse is elkísérte őket. Az influenszer utólag arról írt a beszámolójában, hogy öt napot pihentek Korfun, a babájuk nélkül pedig csak egyszer indultak el kettesben a férjével – ekkor döntött úgy a séf, hogy megkóstol a tengerparton néhány szabadon növő gyomot, amelyekről azt állította, hogy ehetők.

De ne egyél már itt ilyen utcaszéli gazt!

– mondta neki a felesége, mire a séf valóban be is fejezte a kísérletezgetést, a növény ugyanis nem ízlett neki.

Szabó Zsófi

A Reggeli háziasszonya idén nyáron két külföldi helyszínről posztolt az Instagram-oldalára: július végén a horvátországi Rovinj városából jelentkezett be futás közben, augusztus vége felé pedig az Egyesült Arab Emírségekbe, Dubajba vezetett az útja, ahol a Burdzs al-Arab luxusszálló medencéiben fürdőzött, illetve több étteremből is posztolt.

Novothny-Rubint Rella

Rubint Rella és Novothny Soma május végén házasodtak össze, majd a tanzániai Zanzibárba mentek nászútra, ahol az influenszer szorgalmasan dokumentálta is az élményeiket, többek között óriásteknősökkel is volt lehetősége fotózkodni. Rubint később a húgával együtt Cipruson is pihent, körülbelül két hetet a posztjai szerint.

Cinthya Dictator és Molnár Tamás

Cinthya Dictator júliusban Horvátországból posztolt a tengerben fürdőzve, augusztus végén pedig huzamosabb időre az USA-ba repültek kedvesével, Molnár Tamással. A fényképésznek egyébként is nagy álma volt eljutni West Hollywoodba, az utat pedig valószínűleg örökre emlékezetessé teszi majd számára az is, hogy a párja a Salvation Mountain hegye előtt megkérte a kezét.

+1 Horváth Éva

Horváth Éváék Magyarországon nyaraltak. Még év elején jelentették be, hogy Balira költöznek, ahol hamar be is rendezkedtek; a család augusztusban pihenni érkezett vissza Magyarországra egy hónapra, a modell főleg kertészkedéssel és kirándulással töltötte itthon az idejét. A visszatérés nem volt zökkenőmentes, ugyanis kerékbilincs került a kocsijukra, miután a Jókai utcában parkoltak, nem tudván, hogy arrafelé csak az ott lakók állhatnak meg. Terézváros polgármestere emiatt nyílt levelet is írt a szépségkirálynőnek.