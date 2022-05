Férjhez ment Rubint Rella, Rubint Réka unokahúga

Bár hivatalos bejelentést még sem a feleség, sem a vőlegény nem tett, a jelek szerint a hétvégén összeházasodott Rubint Rella és párja, Novothny Soma labdarúgó.

Erről az elsők között Rubint Rella nagynénje, Rubint Réka számolt be az Instagram-oldalán.

Aztán nem sokkal később több lap is írt az eseményről, egyik-másik a lagzitól is közölt pár felvételt. Az pedig szintén Rubint Réka oldaláról derült ki, hogy a talpalávalót L.L. Junior húzta.

Rokonához hasonlóan Rubint Rellához is közel áll a fitneszipar, emellett influenszerként tevékenykedik. Párja, Novothny Soma utánpótlás szinten megfordult Nápolyban, később futballozott Németországban és Dél-Koreában is, idehaza az Újpest játékosa volt, jelenleg pedig Anórthoszi Ammohósztu csapatát erősíti Cirpuson. A sporton túli világ talán akkor figyelt fel rá igazán idehaza, amikor arról beszélt egy sajtótájékoztatón, hogy „nagyon sok indulatos ember van, vagy indulatos kommentelő volt, akikre sajnos jellemző, hogy képesek az addigi introjektíven megélt külső világ percepcióját vulgárisan kommunikálni explicit és implicit módon is, amihez még hozzájárul némi passzív-agresszív dimenzió is a háttérben, ami nyilván nem esik jól, de ezt tudni kell kezelni”.