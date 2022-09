Harry herceg Németországban volt, mikor értesítették arról, egészségügyi gondok gyötrik a királynőt. A herceg onnan sietett Skóciába, ahová felesége, Meghan Markle nem kísérte el. A herceg már a királynő halála után érkezett meg a kastélyhoz.

Prince Harry arrives at #Balmoral, the final senior royal to arrive #queen pic.twitter.com/aXHguc2tG7

— Severin Carrell (@severincarrell) September 8, 2022