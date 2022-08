Azzal keres pénzt, hogy az egyik melle kétszer akkora, mint a másik

És ő se érezte még jobban magát a bőrében.

A most 26 éves Imogen Grace tizenéves korában arra lett figyelmes, hogy az egyik melle gyorsabban nő, mint a másik. Ma 36H-s melltartót kell viselnie a nagyobbik melle miatt, a kisebbik, nagyjából fele ekkora.

18 éves volt, mikor a brit egészségügy felajánlott neki egy korrekciós műtétet, de a nő nem akart ezzel a lehetőséggel élni, mert természetes akart maradni.

Voltak partnereim, és őket nem annyira zavarta, engem sem zavar, így nem látom értelmét, hogy javítassak valamin, ami nem igazán zavar.

– idézi a Mirror.

Később kiderült ez a döntés „kifizetődő” is volt. Előbb a testvére tanácsára webkamerás modell volt, hogy aztán 2020 márciusában az OnlyFanshez csatlakozzon. Ma már itt is több mint 10 ezer követője van köszönhetően a TikToknak, mert ide is regisztrált, és egy videója akkorát ment, hogy 3,5 millióan látták. A kezdeti 250 követő után ekkor szaladt fel az onlyfanses szám 10 ezerre.

Azt mondja a Mirror szerint, hogy bár sok csúnya kommentet kap, általában viccesnek tartja, legfeljebb törli őket, de ő sose érezte magát ilyen jól a bőrében, mint manapság. Ebben szerepe van szerinte az OnlyFansnek, és nem is tervezi, hogy a közeljövőben elbúcsúzna az előfizetéses oldaltól, azzal példálózik, hogy sokan még a negyvenes éveikben is csinálják rajta az oldalukat.