Molnár Gusztáv: Egy zöldségfeldolgozó üzemmel tárgyalok, ha minden jól megy, ott kapok munkát hamarosan

Azt mondja, a saját lábára kell állnia, hiszen ha egyedül mégsem megy neki a leszokás, újra elvonóra kell mennie, amiért fizetnie kell.

Molnár Gusztáv júliusban vonult be az elvonóra alkoholproblémái miatt, augusztus elején viszont már arról szóltak a hírek, hogy saját felelősségére elhagyta az intézményt: azt mondta, az a hely nem neki való.

Felesége ezt követően azt nyilatkozta, minden este beszéltek telefonon, amíg a színész elvonón volt, aki egy idő után terrorizálni kezdte. Molnár-Fazekas Vivien végül véget vetett a házasságnak, minden kapcsolatot megszüntetett a férjével, anyagilag sem segíti már.

Molnár augusztus első hetében arról posztolt, hogy külföldön szeretné rendezni az életét, Németországra gondolt, ám úgy tűnik, közelebb is kaphat munkát. A Blikk megkeresésére a minap elmondta, önerőből szeretné letenni az alkoholt, de eközben igyekszik a saját lábára állni, hiszen ha mégis szüksége lesz elvonóra, azt valamiből finanszíroznia kell.

Az előző elvonómon a feleségem, Vivi támogatott, akkor azonban az volt az egyezség közöttünk, hogy októberig benn maradok. Én azonban három hét után eljöttem, és azonnal vissza is estem, újra inni kezdtem. Megértem, hogy véget vetett a házasságunknak, és azt is, hogy már nem támogat. A saját lábamra kell állnom, mert ha mégsem megy egyedül az, hogy lemondjak az alkoholról, csak az elvonó marad, ez azonban pénzbe kerül.

Saját elmondása szerint az RTL Klub döntése alapján nem tér vissza a Drága örökösök című sorozatba, ő viszont attól, hogy nincs állása, továbbra is színésznek érzi magát, egy monodrámát is elkezdett írni az életéről nemrégiben. Egy napon szeretné is bemutatni a kész művet, addig viszont más munka után kell néznie.

Valamiből élnem kell, úgyhogy most bármilyen állást elvállalok. Épp most tárgyalok itt, Komáromban egy zöldségfeldolgozó üzemmel, ha minden jól megy, ott kapok munkát hamarosan. A külföldi álláskeresést sem zártam ki teljesen, meglátjuk, hogyan alakul majd az életem. Egy azonban biztos: most az a legfontosabb, hogy erős legyek és kitartsak, ehhez pedig az kell, hogy az alkoholtól végleg megszabaduljak.

A színész állítja, hogy pár nappal ezelőtt elhatározta magát, azóta nem nyúlt alkoholhoz. Mint mondja, tudja, hogy az elvonási tünetek, a verejtékezés és a kézremegés idővel elmúlnak majd, de jelenleg nehezen éli meg, ami vele történik.