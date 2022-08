Végtelennek tűnő harc egy nagy eséllyel hetek óta halott kisfiú életéért

2022. augusztus 3-a, helyi idő szerint délelőtt tizenegy óra. Legkésőbb eddig az időpontig kellett volna kikapcsolni az Archie Battersbee-t életben tartó gépeket. A tizenkét éves brit kisfiú április 7-én szenvedett súlyos agykárosodást, ami miatt kómába esett. Az orvosai szerint agyhalott, semmi esélye annak, hogy valaha magához térne. A szülők azonban képtelenek ebbe belenyugodni, ezért a végsőkön túl is harcolnak.

Sokkoló, brutális, trauma: ezeket a szavakat használta a brit legfelsőbb bíróság döntését követően Hollie Dance, a 12 éves Archie Battersbee édesanyja, miután a törvényszék úgy döntött, hogy – az ENSZ Fogyatékkal élő Személyek Jogait védő Bizottságának (UNCRPD) kérését figyelmen kívül hagyva – elutasítja a kisfiút életben tartó gépek kikapcsolásának elhalasztását.

Az eszméletlen Archie Battersbee-re április 7-én talált rá az édesanyja a család otthonában, az essexi Southendben. A kisfiú elkötötte a nyakát, az anyja szerint valószínűleg egy internetes kihívás miatt – írja a BBC.

Halálos kihívás A TikTokon terjedő „blackout challenge” (eszméletvesztés-, vagy ájuláskihívás) lényege, hogy a részvevő videóra veszi, amint egy övvel vagy kötéllel addig fojtogatja magát, amíg elveszíti az eszméletét. A Verge információi szerint 2021 januárja és 2022 júliusa között legalább hét gyerek halt meg a kihívás miatt, a legidősebb 14, a legfiatalabb 8 éves volt. Több áldozat szülei indítottak pert a TikTok ellen, amiért a platform életveszélyes kihívásokat népszerűsít. A cég azzal védekezik, hogy már korábban letiltotta a „blackout challenge” kifejezés keresését a videómegosztón, ha valaki mégis megpróbálkozik vele, figyelmeztetést kap, melyben arra hívják fel a figyelmét, hogy az online terjedő kihívások felkavarók és veszélyesek lehetnek, nem egy közülük pedig átverés. Két áldozat szülei azonban azt állítják, a gyerekei soha nem kerestek rá a kifejezésre, a TikTok a kezdőlapján „tolta az arcukba” az életveszélyes kihívással kapcsolatos videókat. A különböző kihívások kezdettől fogva a TikTok-élmény szerves részét képezik, ám többségükben ártalmatlanok, mint például egy táncmozdulat leutánzása. Terjednek ugyanakkor veszélyes és káros kihívások is, mint például tavaly ősszel az, amelyik arról szólt, hogy a gyerekek lopjanak el vagy tegyenek tönkre valamit az iskolájukban. A TikTok álláspontja szerint, a platform mindent megtesz azért, hogy ne terjesszen veszélyes kihívásokat. Azt állítják, a „blackout challenge” áldozatai nem a TikTokon, hanem más forrásokból szereztek tudomást a kihívásról. A TikTokot korábban is perelték már gyerekek miatt. A cég 2019-ben 5,7 millió dollárt (mai árfolyamon nagyjából. 2,2 milliárd forintot) fizetett, miután az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság eljárást indított ellene, amiért 13 éven aluliak számára is lehetővé tette, hogy szülői hozzájárulás nélkül regisztrálhassanak a platformra. Egy évvel később a TikTok lehetővé tette, hogy a felületén a szülők összekössék a saját és a gyerekeik fiókjait, és így ellenőrizhessék, hogy a gyerekek milyen videókat nézhetnek, és mennyi időt tölthetnek a TikTokon.

Miután az édesanyja rátalált, Archie-t a helyi kórházba vitték, ahonnan másnap átszállították egy londoni intézménybe. A fiú egyetlen pillanatra sem nyerte vissza az eszméletét, orvosai szerint a túl hosszú oxigénhiányos állapot miatt erre már nincs is remény.

Hollie Dance, és a fiú apja, Paul Battersbee azonban nem hajlandók ezt elfogadni. Az anya azt nyilatkozta, a fia „született harcos”. Az incidenst megelőzően Archie aktív, örökmozgó fiú volt, tornázott, bokszolt és ketrecharcolt. Az elmúlt két évben egyre inkább elmerült a keresztény vallásban, miután a tévében látta, hogy az MMA-harcosok közül néhányan imádkoznak a meccseik előtt.

Archie-t a Royal London Hospital nevű oktatókórházban ápolják.

Miután a fiút beszállították, az orvosok közölték a szülőkkel, attól tartanak, Archie-nál beállt az agyhalál, és engedélyt kértek, hogy ezt tesztekkel bizonyíthassák, a szülők azonban arra hivatkozva, hogy ronthatnak a fiuk állapotán, nem járultak hozzá a vizsgálatokhoz.

Az egészségügyi szolgáltató április 26-án bírósághoz fordult, mely engedélyezte a tesztek elvégzését. Két orvos május 16-án megpróbálta elvégezni az agytörzs vizsgálatát, ám Archie nem reagált a perifériás idegeinek stimulálására, ami pedig a vizsgálat előfeltétele. Az orvosok arra kérték a szülőket, engedélyezzék a fiú MRI-tesztjét, ám ők ezt is elutasították. Ismét arra hivatkoztak, hogy a fiú mozgatása tovább ronthatna az állapotán.

A szolgáltató ismét bírósághoz fordult, és a bíróság újra az orvosok javára döntött.

A május 31-én elvégzett MRI-vizsgálat nem mutatott ki semmilyen agyműködést a fiúnál. Más vizsgálatok pedig azt mutatták, hogy Archie agyának jelentős területén fedezhető fel szövetelhalás. A tesztek lényegében megerősítették, hogy Archie Battersbee-nél beállt az agyhalál.

Szélmalomharc

A kórházfenntartó a bíróságtól kért engedélyt Archie lélegeztetésének leállítására. A jogászok olyan döntés meghozatalára kérték a bírót, mely a legjobban szolgálja a fiú érdekeit. Egy háromnapos tárgyalás végén, június 13-án Arbuthnot bírónő engedélyt adott az orvosoknak, hogy leállítsák a fiú mesterséges lélegeztetését. Indoklásában arra tért ki, hogy Archie Battersbee az MRI-vizsgálat eredménye alapján halott.

A bírónő kiemelte, hogy mivel nincs esélye annak, hogy Archie állapota javulna, a létfenntartó gépek lekapcsolásának halogatása csak azt okozhatná, hogy a fiú életfunkciói előbb-utóbb a mesterséges rásegítés ellenére is leállnának. Az szülők érdeke is az, hogy ez ne váratlanul következzen be, így bármennyire is nehéz, fel tudnak rá készülni, és el tudnak búcsúzni a fiuktól – tette hozzá.

A szülők fellebbeztek, de Hyden bíró július 15-én úgy döntött, Archie további kezelése hiábavaló lenne. Hollie Dance és Paul Battersbee azonban nem adták fel. Úgy érzik, a fiuk nem kapott elég időt a gyógyulásra, biztosak benne, ha Archie esélyt kapna rá, felépülne. Azt mondják, ők észleltek apró életjeleket a fiukon, de az orvosok nem akarják meghallgatni őket, amikor ezekről beszélnének nekik.

Nem fogadjuk el, hogy méltósággal kellene meghalnia, és kegyetlenségnek tartjuk, hogy ezzel az indokkal próbálják ránk erőszakolni a fiunk halálának siettetését. Csak Isten döntheti el, hogy mi történjen Archie-val, ideértve azt is, hogy mikor és hogyan haljon meg. Amíg ő harcol az életéért, nem árulhatom el

– nyilatkozta az anya, aki azt mondja, minden szülő legrosszabb rémálmát élik át.

A szülők, akiket egy keresztény szervezet is támogat, miután kimerítették a brit jogrendszer biztosította lehetőségeket, a nemzetközi szervezetekhez fordultak. Először az ENSZ Fogyatékkal élő Személyek Jogait védő Bizottságához (UNCRPD) fordultak. A szervezet kérvényezte is brit kormánytól, hogy késleltessék Archie kezelésének felfüggesztését, amíg a bizottság alaposan megvizsgálja az ügyet.

Az ENSZ-szervezet kérésére hivatkozva Steven Barclay brit egészségügyi miniszter arra kérte a bíróságot, hogy vizsgálják újra az ügyet, ám azzal az indoklással, hogy az egyezmény, melyre az UNCRPD hivatkozik, nem képezi a brit jogrendszer részét, elutasították a kérését. A szülők ezt a döntést is megfellebbezték, de a brit legfelsőbb bíróság augusztus 2-án elutasította a keresetet, így úgy tűnt, hogy augusztus 3-án lekapcsolják az Archie Battersbee-t életben tartó gépeket.

Utolsó utáni szalmaszálak

Az augusztus 3-ra virradó éjszakát Hollie Dance és Paul Battersbee Archie ágya mellett töltötték. A Daily Mail azt írja, egész éjjel a fiú kedvenc zenéit hallgatták, kedvenc tévéműsorait nézték, lejátszották neki az üzeneteket, amiket bokszolók küldtek neki. Reggel kilenckor, két órával a lélegeztetőgép lekapcsolásának tervezett időpontja előtt a szülők kérelmet nyújtottak be a fiuk ügyében az Emberi Jogok Európai Bíróságához. A kórház vezetése beleegyezett, hogy a kérvény elbírásáig semmiképp sem kapcsolják ki a lélegeztetőgépet.

Hollie Dance a kórház előtt állva azt nyilatkozta, a család egy iszonyúan nehéz napon van túl, de ahogy Archie-nak megígérték, a szülők az utolsó pillanatig küzdeni fognak a fiuk életéért.

Az anya azt mondta, időközben beszélt olasz, japán és török orvosokkal, akik azt mondták, vállalnák Archie kezelését, ezért a szülők vizsgálják annak lehetőségét, hogy külföldre szállíttassák a fiukat.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága még a beadás napján elutasította a szülők kérését. Az írták, azért nem foglalkoznak Archie ügyével, mert nem akarnak beleavatkozni a brit bíróságok ítélkezésébe. A döntés azt jelenti, hogy az orvosok lekapcsolhatnák az Archie-t életben tartó gépeket, a 12 éves kisfiú kálváriája azonban így sem ért még véget.

A szülők már korábban kérvényezték a kórháztól, hogy Archie-t átszállíthassák egy hospice házba. Hollie Dance azt mondta, ha minden kötél szakad, szeretné, ha a fia nem egy zajos, kaotikus kórházi osztályon töltené el az utolsó óráit. A kórház azonban, ugyancsak Archie érdekeire hivatkozva, ezt a kérést is megtagadta. Az orvosok szerint a fiú ilyen mértékű mozgatása súlyos veszélyekkel járna. A szülők ismét jogi útra terelték az ügyet, és amíg az le nem zárul, a gépek bekapcsolva maradnak.