Kim Kardashian és 9 éves lánya egyforma orrkarikát és napszemüveget viseltek

North West elkísérte anyját a párizsi divathétre.

Mozgalmasan telt Kim Kardashian és Kanye Westtel közös legidősebb gyereke, a kilencéves North West szerdai napja. A páros a párizsi divathét alkalmából először a Balenciaga divatbemutatójára látogatott el – melyen Kardashian modellként is szerepelt –, majd egy gyors átöltözés után Jean-Paul Gaultier divattervező show-ján tették tiszteletüket, amit természetesen az első sorból néztek végig.

Anya és lánya összeöltöztek: mindketten egy olyan ezüstorrkarikát viseltek, ami láncokkal kapcsolódott a többi ékszerükhöz, és még a napszemüvegük is ugyanolyan volt. Egyébként Kris Jenner is velük volt, de ő nem vállalta be a látványos kiegészítőt.