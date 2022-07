Patkányméretű csigák miatt kellett karanténba zárni egy amerikai megyét

A hatóságok küzdenek a felszámolásukkal.

Egy afrikai származású csigafaj miatt le kellett zárni egy floridai megyét, mert a hatóságok nem tudják ellenőrzésük alatt tartani a helyzetet. A csigákról az emberekre parazita tüdőféreg kerülhet át, ami életveszélyes lehet és agyhártyagyulladást okozhat. Kesztyű nélkül senkinek nem tanácsolják, hogy hozzájuk érjenek – írta a CNN.

Június 23-án a floridai Mezőgazdasági és Fogyasztóvédelmi Minisztérium jelentette be, hogy a fajt Pasco megyében, New Port Richey területén észlelték, emiatt karantént rendeltek el. A szabályozás szerint nem lehet a területről növényeket, termőföldet, kerti hulladékot, komposztot, törmeléket, építőanyagot a területről kivinni vagy behozni – számolt be róla a Metro.

Az afrikai közönséges achátcsiga a természetben is nagy kárt tud okozni, legalább 500 különböző növényfajt tud elfogyasztani. Sőt még a házak festését, stukkóit is megeszik a bennük található kalcium miatt.

A csigafajra először 2011-ben találtak rá Floridában, azóta 10,8 millió dolláros (4,3 milliárd forintos) kárt okoztak. Gyorsan szaporodnak és egy évben akár 2500 tojást is lerakhatnak. És mivel nincsenek természetes ellenségeik itt, nehéz megszabadulni tőlük.

Akár kilenc évig is élnek és 20 centisre is megnőhetnek.

Vélhetően illegális állatkereskedelem útján jelenhettek meg a hatalmas csigák Pasco megyében, ugyanis házi kedvencként tilos ezt a fajt tartani az Egyesült Államokban.

Egy méreggel próbálják kezelni a helyzet a hatóságok, de három évbe tarthat. A 2011-es észlelés után azt a megyét, Miami-Dade-et csak 2021-re sikerült megszabadítani a csigapopulációtól.