Keanu Reevesre tengernyi kérdést öntött egy kissrác a reptéren, a színész meg mindenre válaszolt

Andrew Kimmel (aki magát tévés producerként aposztrofálja a Twitterén) posztolt egy képet a New York-i reptérről, amelynek két főszereplője van: Keanu Reeves és egy kissrác, aki a színész lelkes rajongója. Kimmel hosszasan leírta, miféle párbeszéd zajlott a két delikvens között, a srác szó szerint csak dobta és dobta az új kérdéseket, Reeves pedig mindenre készséggel válaszolt is.

Az alábbi kérdések hangzottak el:

Majd miután a srác kifogyott a kérdésekből, Reeves kezdte bombázni:

Végül a fiú autogrammal távozott, Kimmel pedig kiemelte, Reeves nagyon kedves volt a rajongóval még úgy is, hogy egy fárasztó repülőúton voltak túl.

Keanu Reeves was on my flight from London to NYC today. A young boy asked for an autograph at baggage & then began to fire off a series of rapid-fire questions. Keanu happily responded to every single one… pic.twitter.com/T7m7PciL5C

— Andrew Kimmel (@andrewkimmel) July 4, 2022