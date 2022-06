Alec Baldwin spanyolját cikizik, miután élő adásban rákiabált a házvezetőnőjére

Alec Baldwin a hét elején jelentette be, hogy kedden meginterjúvolta Woody Allent, amit az Instagram-oldalán élőben közvetített. A beszélgetés alatt többször is technikai problémák léptek fel, egy ponton meg is szakadt a kapcsolat a résztvevők között. Ekkor történt az ominózus eset, ami miatt most rengetegen froclizzák Baldwint.

Amikor teljesen lefagyott a képernyő, Baldwin felállt a kanapéról és kisétált a képből. A felvételt azonban nem szakította meg, így hallani lehetett, ahogyan spanyolul kiabál.

Mint később kiderült, azt szerette volna elérni, hogy a Leonetta nevű asszony hallgattassa el az ugató kutyákat.

A közvetítés nézőit egyszerre zavarba ejtette és szórakoztatta a különös intermezzo. A spanyol anyanyelvűek azt mondták, alig értik, mit akart mondani Baldwin. A közösségi oldalakon rengeteg posztot és kommentet szült az eset, Alexis Pereira spanyolajkú komikus a Twitteren például azt írta, ez volt a legviccesebb dolog, amit Alec Baldwin valaha csinált.

Inexplicably interviewing Woody Allen on Instagram Live, watching as Woody loses Wi-Fi, and then getting up to yell something in Spanish that I a native Spanish speaker can’t understand has surpassed Schweddy Balls as the new funniest thing Alec Baldwin has ever done. God tier. pic.twitter.com/C3a5tzvzmt

— Alexis Pereira (@MrAlexisPereira) June 28, 2022