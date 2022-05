Köböl Anita: Traumatikus élmény volt várandósan egyedül maradni

Köböl Anita lassan két éve beszélt először arról, hogy korábbi párja elhagyta, amikor kiderült, hogy teherbe esett. Amikor a műsorvezető megtudta, hogy gyermeket vár, számára egyértelmű volt, hogy megtartja a babát, a kicsi apja viszont nem vágyott családra. Emiatt meg is szakították a kapcsolatot, Köböl azt mondta, a férfi nem keresi, és ő sem mond neki semmit. Azt viszont kijelentette, boldogan várja, hogy a karjában tarthassa a kisbabáját. Léna Janka 2020 szeptemberében meg is született.

A műsorvezető a minap a Minden Gyermek Egyenlő Alapítvány gálaestjén járt, ahol a Blikknek mesélt arról, hogy traumaként élte meg, amikor a párja magára hagyta, de egyáltalán nem bánta meg, hogy egyedül vágott neki az anyaságnak. Szeretne példaként állni azok előtt a nők előtt, akik hozzá hasonló élethelyzetbe kerültek.

– magyarázta a műsorvezető, hangsúlyozva, hogy a nők gyakran belekényszerülnek abba, hogy egyedül vágjanak neki az anyaságnak, ugyanis amint megtudják, hogy egy babát hordanak a szívük alatt, ő lesz nekik a legfontosabb.

Én is már a várandósságom idején egyedül maradtam, és ugyanúgy, mint mindenki más, egy nagyon traumatikus élménynek éltem meg ezt, ráadásul akkor robbant be a Covid-időszak is, szóval több sebből vérzett a helyzet. De azt éreztem, hogy nem akarom, hogy bárki elvegye annak az örömét, hogy anyuka leszek, hogy a kisbabám itt fejlődik a pocakomban, és hogy egy olyan jövő áll előttem, ami ugyan sok bizonytalanságot, sok nehézséget, de rengeteg örömöt és szeretetet is rejt magában