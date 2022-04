Megyeri Csilla úgy érzi, párjával már nem szerelmesek, de a gyerekvállalásba belevágnának

Megyeri Csilla a Borsnak nyilatkozott magánéletével kapcsolatban: a celeb-influenszer arról mesélt, vőlegényével, Zsolttal már kilenc éve együtt vannak, de a nagy szerelem már elmúlt.

Rengeteg energiát fektettünk a kapcsolatunkba és nyilván már nem vagyunk szerelmesek. A mi szövetségünk az a tipikus partner in crime fajta. Igazi társai vagyunk egymásnak és ez sokkal, de sokkal többet ér, mint a vak szerelem. Nagyon fontos, hogy egy kapcsolat ne béklyó legyen egyik fél számára sem. Én szabadságot adok Zsoltinak, és meggyőződésem, hogy éppen ezért nem is él vele. Ha nem tiltott a gyümölcs, nem is lesz édesebb, mint a hazai.