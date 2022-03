Fény derült a férj évtizedes titkára, azonnal válni akar a felesége

A Fidesz hegyvidéki képviselőjelöltje szerint a kormány világosan beszél a háborúról és az orosz agresszióról. Ő nem írta ki a Facebook-oldalára, hogy Ruszkik haza!, de megérti Németh Zsoltot, aki így tett. Kérdésünkre arról is beszélt, hogy a hálószoba no go zóna a politikának. Interjú helyi és országos ügyekről a Budapest fejlesztéséért felelős államtitkárral.