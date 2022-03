7 év sikertelen próbálkozás után jön a baba Cseh Lászlóéknál

Már nevet is választottak a kislánynak.

A Bors úgy értesült, Cseh Laci és felesége, Cseh Diána gyereket várnak, amit végül maga a világbajnok úszó erősített meg a lapnak.

Való igaz, végre szülők leszünk. Júliusban kislányunk születik majd. Már a nevét is kiválasztottuk, azt azonban egyelőre nem szeretném elárulni.

Hét évig próbálkoztak a gyerekvállalással, tavaly márciusban beszéltek erről:

„Amióta összekötöttük az életünket, próbálkozunk. De csak nem jön a baba. Pedig nincs semmilyen probléma velünk, egészségügyileg mindketten rendben vagyunk. Az okok bizonyára máshol keresendők. Mint mindenki életében, a miénkben is vannak hullámvölgyek, melyekből mindig vezet kiút, ez is egy ok lehet az ilyen esetekben” – fogalmazott akkor Cseh Diána.