Britney Spears meggondolta magát a mellplasztikával kapcsolatban, miután ellátogatott az orvoshoz

Soha többé nem tért vissza a rendelőbe.

Britney Spears nemrég Instagramon osztotta meg gondolatait az önelfogadással és a testpozivitással kapcsolatban. A posztban leírta, hogy a 14 éven át tartó gyámsága során apja mindig a fejéhez vágta, hogy túlsúlyos, emiatt sokáig testképzavarral küzdött és emiatt hosszú ideig ő is elfogadottnak tartotta a nők kitárgyiasítását. Azt is kifejtette, hogy egyszer elhatározta, hogy megnagyobbíttatja melleit, le is foglalt egy időpontot egy plasztikai sebész rendelőjében, de nem volt senki a rendelőben, aki fogadta volna. A rendelő a nyolcadik emeleten volt és mivel nem akarta, hogy felismerjék, lift helyett lépcsőzött.

Vártam tíz vagy tizenöt percet, de senki sem nyitott ajtót, nem volt ott senki. Basszák meg! Soha nem mentem vissza.

Az azóta törölt posztban leírta, hogy most is azon gondolkodik, hogy plasztikáztatja a melleit, mert nem érzi elég nagynak. Legutóbb amiatt írtunk az énekesről, mert férjeként hivatkozott pasijára, az edző Sam Asgharira.