Rihanna sajátos módon utasította vissza, hogy jegyben járna

Rihanna rajongói éveken át pletykálták, hogy az énekesnőből lett üzletasszony gyereket vár, így mikor ő maga – ugyancsak sajátos módon – bejelentette, hogy terhes, sokan már csak legyintettek a szalagcímre, annyiszor olvashatták már korábban a feltételezést. Hasonló lehet most a helyzet az eljegyzésével is.

Az üzletasszonyt nemrég egy hatalmas gyémántgyűrűvel az ujján fotózták le az utcán, az ékszert pedig a minap is viselte Los Angelesben. Egy lesben álló paparazzo meg is dicsérte a gyűrűt, majd megkérdezte Rihannát, hogy eljegyezték-e. Erre ő felnevetett, és a maga stílusában felelt.

– mondta a paparazzónak.

Pap: “That’s a beautiful ring on your finger, are you engaged?”

Rihanna: “*laughs* This old ring!…Act like you ain’t never seen this ring” 😂😂 pic.twitter.com/mVt6n5DbcL

— christelle. (@fentibetter) March 24, 2022