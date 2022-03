Exatlon Hungary All Star: felbukkant Gelencsér Tímea, meglepetéssel készült a játékosoknak

Tetőtől talpig rózsaszínben futott be a játékosok közé.

Nem volt meglepetés, hogy Gelencsér Tímea visszatér az Exatlon Hungary All Star évadába, ugyanis nemrég ő maga posztolta Instagram-oldalára, hogy a Dominikai Köztársaságba utazik, hogy körülnézzen kicsit az évadban. A korábbi három szériában riporterként, eleinte pedig játékosként is szerepelt, a mostani, All Star évadban Nagy Réka váltotta. A műsor elején, a játék előtt Monoki Lehel bejelentette, hogy érkezik egy vendég a műsorba, akiről rövidesen kiderült, hogy Gelencsér az, akinek a tetőtől talpig rózsaszín ruhájára Monoki megjegyezte, hogy mennyire nyárias.

Gelencsér Tímea egy rövidebb beszédet tartott, melyben azt is elmondta, hogy ajándékkal készült a nyertes csapatnak, merthogy mindegyik játékos otthonából hozott valami személyeset, amivel kicsit enyhítheti a versenyzők honvágyát.