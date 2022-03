Tévhitek az aranyérrel kapcsolatban

Rengetegen küzdenek aranyerességgel, és a témáról számos téves elképzelés él a köztudatban – holott ezek némi utánajárással könnyen megcáfolhatók. Mutatjuk a leggyakoribb tévhiteket!

TÉVHIT: Csak idősebb korban alakulhat ki aranyérbetegség

Sokan tévesen azt gondolják, hogy csak az idősebb embereket érintheti az aranyeresség, ezért a fiataloknak nem is kell aggódniuk miatta. Bár az életkor előrehaladtával valóban nő az esély a betegség kialakulására, mivel a végbél nyálkahártyája alatti érköteget rögzítő kötőszövet idővel egyre lazábbá válik – emiatt az ötven év felettiek legalább fele küzd is ezzel a problémával. De attól még a fiatalabbaknál is kialakulhat az aranyér: nőknél például szülés után, mindkét nemnél pedig a mozgásszegény életmód, a rostszegény táplálkozás vagy az elhízás miatt. A székrekedés pedig nemtől és kortól függetlenül ugyancsak fokozza az aranyér kialakulásának kockázatát.

TÉVHIT: Az aranyér minden esetben vérzéssel jár

Habár előfordulhat, hogy vér jelenik meg a székletben vagy a toalettpapíron, az aranyér nem minden esetben jár együtt vérzéssel. Leginkább csak akkor fordul elő ilyesmi, ha erőlködés közben megsérül a végbél nyálkahártyája. Ez kis idő után magától elmúlhat, viszont abban az esetben, ha az aranyeres csomó folyamatosan gyulladt állapotban van, a betegség előrehaladott stádiumában már egyre gyakrabban lehet vérzést, illetve fájdalmat tapasztalni. Az aranyeret kísérő vérzés színe általában élénkpiros, ezért ha alvadt vért észlelnénk, azonnal forduljunk orvoshoz, mert annak más, esetleg súlyosabb probléma állhat a hátterében.

TÉVHIT: A sok üldögélés okozza az aranyeret

Az ülőmunka önmagában nem váltja ki az aranyerességet, ám a mozgáshiány és a rostszegény táplálkozás együttesen már elősegíthetik a betegség kialakulását. Szakemberek szerint, különösen ha genetikailag is hajlamosak vagyunk rá, ezek a tényezők valóban elősegítik az aranyér kialakulását, mivel az ülő életmód következtében a kismedencei izmok elgyengülhetnek, miközben nagyobb nyomásnak is vannak kitéve. Emiatt az aranyeres csomók begyulladhatnak, megduzzadhatnak, meglehetősen kellemetlen panaszokat okozva.

TÉVHIT: Csak sebészi úton gyógyítható

Sokan rettegnek már a panaszok felderítését célzó végbéltükrözéstől is, mert kellemetlennek, esetleg kínosnak érzik ezt a vizsgálatot, és attól is tartanak, hogy az fájdalommal jár. Mivel ezen a területen nem találhatók érzőidegek, a vizsgálat aligha jár fájdalommal, ráadásul mindössze néhány percig tart, és nem igényel érzéstelenítést sem. A különböző sebészi beavatkozások pedig jó eséllyel elkerülhetők időben megkezdett életmódváltoztatással, helyileg ható kúppal, kenőccsel, illetve gyógyszeres kezeléssel.

TÉVHIT: A házi praktikák nem válnak be

Mint minden betegségnél, az aranyér esetében is léteznek otthoni, alternatív módszerek a probléma enyhítésére vagy kezelésére. Ám ahhoz, hogy ezek valóban hatásosak legyenek, az egyik legfontosabb tényező az idő: amint észleljük a tüneteket, cselekedjünk. Amíg csak enyhe formában jelentkezik a probléma, érdemes a gyógyszertárban, recept nélkül kapható készítményeket alkalmaznunk. Emellett pedig nem árt, ha rászoktatjuk magunkat arra, hogy ha nem is guggoló pózban, de lehetőleg a térdünket a mellkasunkhoz közelítve végezzük a dolgunkat a vécén (pl. tegyünk egy sámlit a talpunk alá). Ellenben az aranyeres panaszokra egyáltalán nem ajánlott a forró ülőfürdő, mert attól csak felerősödhetnek a gyulladással összefüggő tünetek.

Hirdetés Az aranyér korai tünetei közé tartozik a székelés közben érzett fájdalom, a viszketés a végbéltájon, valamint vérzés is előfordulhat. Fontos, hogy minél előbb felismerjük a tüneteket és elkezdjük azok kezelését, így elkerülve a betegség súlyosbodását. A recept nélkül kapható Proktis-M termékcsalád a hialuronsav és a gyógynövények előnyös hatásait egyesítve enyhíti a végbélnyílás körül jelentkező panaszokat. A tünetektől függően a kúp és a kenőcs kombinálva is használható.

Patikában kapható gyógyászati segédeszközök

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

A cikk a Phytotec Hungária támogatásával készült.