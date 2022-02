Végigrúgta a macskáját a konyháján a BL-győztes focista

Megdöbbentő felvétel került elő az angol Premier League-ben szereplő West Ham United focistájáról, Kurt Zoumáról.

A The Sun oldalán közzétett videóban az látszódik, hogy a korábban a Chelsea-vel Bajnokok Ligáját nyerő francia védő földre dobja a macskáját a konyhájában, majd belerúg, mintha egy labda lenne.

Később az is látszik, hogy egy cipőt vág az állathoz és egy hatalmas pofont is lekever neki.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.

It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j

— Emily Hewertson 🇬🇧 (@emilyhewertson) February 7, 2022