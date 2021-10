Jamie Foxx: A legtöbb házasság tönkremegy, főleg, ha a gyerekek már felnőttek

Ő tudatosan vigyázott, hogy ne kelljen megállapodnia.

Az E! News Daily Pop című celebes beszélgetős műsorban hallhatták az emberek nemrég Jamie Foxx színészt, aki a hagyományos családmodell kapcsán fejtette ki véleményét a műsorvezetőknek. Ezt egyébként a Velvet szemlézte, Foxx szavainak tolmácsolásából kiderült, hogy a színész mi miatt fél a házasságtól.

Azt gondolom, ez nem nekem való. Láttam, ahogy a lányaim barátai megszenvedik, hogy a szüleik házassága nem működik. A legtöbb házasság tönkremegy, főleg akkor, ha a gyerekek már felnőttek. A gyerekeket az ilyesmi megtöri.

Foxx-nak két gyereke van: Connie Kline-tól egy gyermeke, Corrine született, aki már huszonhét éves. Illetve Kristin Grannistől is van egy lánya, Annalise Bishop, ő most tizenkettő. A színész állítja, nagyon szoros a köztük lévő kötelék, még úgy is, hogy sosem házasodott össze az anyákkal.