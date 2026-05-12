Bírósági dokumentumok „Buddháról”, a tiszás informatikusról

Az Átlátszóhoz eljutott bírósági dokumentumok tanúsága szerint M.T.-t, alias „Buddhát”, akinek a neve a Tisza Párt informatikusait érintő, titkosszolgálati műveletek kapcsán is felmerült, zsarolásért ítélték el. A lap közölte, hogy 2008-ban a sértett számítógépéről származó szexuális tartalmú fotókkal zsarolt meg valakit, 300 ezer forintot kért és kapott azért, hogy a sértettről készült, tőle eltulajdonított szexuális tartalmú felvételeket ne hozza nyilvánosságra az interneten. Emiatt a Fővárosi Törvényszék 2014-ben zsarolás bűntettében és információs rendszer elleni bűncselekményben is bűnösnek találta, és jogerősen egy év felfüggesztett börtönbüntetésre és kártérítés megfizetésére ítélte.

Évekkel később „Buddha” a Tisza Pártnál kezdett dolgozni, majd az informatikai biztonságért volt felelős. A portál szerint az elmúlt két évben több tucat önkéntest és stábtagot is eltávolítottak az általa prezentált kémgyanúk alapján. A lap egy másik forrása arról számolt be, hogy 2024 szeptemberétől feladata volt az újonnan jelentkezők ellenőrzése is, nyílt forrásokból elérhető információk alapján. Őt a 2024-es év végén a Tisza Pártban kémnek nyilvánították, és elküldték, miután gyanússá vált neki M.T. tevékenysége, aki állítása szerint több tucat lojális önkéntest küldött el, például „fidesz-ügynökség” vádjával, a szervezettől, paranoid légkört teremtve, és „erkölcstelenül bánt a nőkkel”. Az Átlátszónak többen is hasonló történetekről számoltak be.

A portál szerint az új kormány M.T.-nek fontos pozíciót szán a Belügyminisztériumban, ahol szenzitív adatokhoz férne hozzá.

Buddha neve felmerült a Tisza Párt körüli titkosszolgálati akciók kapcsán is. A Direkt36 tényfeltáró cikke és Szabó Bence rendőrszázados ahhoz készült interjúja szerint az állami titkosszolgálat mondvacsinált indokkal indított politikai célú műveletet a Tisza Párt informatikusai ellen a párt informatikai rendszerének bedöntésére. Ebben a történetben Buddha neve is előkerült.

Az Átlátszónak azonban az Alkotmányvédelmi Hivatalnál dolgozó forrás arról beszélt, hogy az állami titkosszolgálatnak több legális oka is volt arra, hogy „Buddhát” – és a Tisza Párt másik informatikusát, „Gundalfot” – megfigyelje. Ennek az állami akciónak pedig nem feltétlenül „a Tisza párt bedöntésére” kellett irányulnia. Az általuk megkérdezett szakértők szerint ilyen esetekben a titkosszolgálat hivatalból vizsgálódik, az ellenzéki pártoknál is nyomoznia kell a kémek és a befolyásolás után.

Az Átlátszó kérdéseket küldött a Tisza Pártnak és Pósfai Gábor belügyminiszter-jelöltnek, választ azonban nem kaptak. M.T., alias „Buddhát” személyesen is szerették volna reagáltatni a cikkben szereplő ügyekre, de nem sikerült elérniük.