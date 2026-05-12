„Akik ülve maradtak, Slavia-szurkolók, a többiek rendbontók” – kemény fellépést ígér a prágai futballklub

Ez most több volt, mint egyszerű görögtűz
2026. 05. 12. 12:48
A hétvégén másodpercekre volt a klub történetének 23. bajnoki címétől a Slavia Praha labdarúgócsapata, amely nyolcpontos előnnyel fogadta a nagy rivális Sparta Prahát és a 3-2-re vezetett, amikor a hosszabbítás hetedik percében berohantak az ultrák a pályára, bántalmazták a vendégek szlovák kapusát, így a csata félbeszakadt.

A fegyelmi bizottság kedden dönt a büntetésről, amely azonban a cseh lapok szerint nem valószínű, hogy pontlevonással járna, a legrosszabb esetben megússza a csapat lelátóbezárással, nagyon komoly pénzbüntetéssel és azzal, hogy a meccs három pontját a Sparta kapja.

Az utolsó három fordulóra így szorosabb lesz a csata, de az ötpontos előny azért még így is jelentősnek tűnik.

Jaroslav Tvrdík, a Slavia futballklub igazgatótanácsának elnöke jelezte, hogy helyesnek tartja, ha a fegyelmi bizottság a Spartának adja a három pontot, és kijelentette, hogy sikeres címvédés esetén a klub nem rendez ünnepséget a szurkolók körében.

Bármit is dönt a fegyelmi bizottság, alávetjük magunkat. Szó nem lehet a meccs újrajátszásáról, egyértelműen a mi hibánkból történt a botrány, nekünk kell megfizetnünk érte. Készek vagyunk elfogadni a büntetést

mondta Tvrdík.

Örömünnep helyett sírás az öltözőben

A csapat egy győzelemmel már szombaton bajnoki címet ünnepelhetett volna, azonban a pályára rohanó huligánok mindent tönkretettek.

„Lesújtották a történtek a játékosokat, sokuknak könny szökött a szemébe, sírtak. A győzelemért járó prémiumot természetesen megkapták, hiszen nyertek, a botrányt nem ők okozták. De ez kegyetlen volt velük szemben” – tette hozzá Tvrdík, aki szerint a jelenlegi légkörben nem helyénvaló bajnoki ünnepséget rendezni.

Világossá tettük, hogy ebben a helyzetben el sem tudjuk képzelni az ünneplést és azt, hogy megkockáztassuk az ismeretlen bajkeverők újabb káoszokozását. A pénzt, amit erre elkülönítettünk, egy alapítványon keresztül valamilyen jótékonyságra ajánljuk fel

– árulta el a Slavia vezetője.

A bűnösség vélelme érvényesül

A klub további értesítésig bezárta az északi lelátót, és megpróbálja azonosítani a tetteseket. Azt az embert már elfogták, aki megtámadta az ellenfél kapusát, Jakub Surovčíkot, őt a klub életfogytiglan eltiltotta a stadionba való belépéstől.

„Eddig az volt a gyakorlat, hogy az ártatlanság vélelme érvényesült. Mostantól megfordítjuk, a bűnösséget fogjuk vélelmezni. Éles felvételeink vannak, és láthatjuk, kik maradtak az északi lelátón. Véleményem szerint azok, akik ülve maradtak, Slavia-szurkolók, a többiek rendbontók.

Aki nem tudja bizonyítani, hogy a lelátón maradt, azt soha többet nem engedjük vissza a stadionba

– mutatott rá Tvrdík.

