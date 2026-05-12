Tudomány

Karikó Katalin a tanácsadói kinevezéséről: A kikötésem az volt, hogy csakis ingyen vállalom

Varga Jennifer / 24.hu
Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikus sajtótájékoztatója, majd könyvbemutatója a Magyar Tudományos Akadémián.
2026. 05. 12. 12:46
A Nobel-díjas tudós elmondta, épp a tejfölös pult mellett állt, amikor megcsörrent a telefonja, és Hegedűs Zsolt hívta.

Az egészségügyi miniszterjelölt, Dr. Hegedűs Zsolt 2026. május 11-i bizottsági meghallgatásán, az Országházban jelentette be, hogy tanácsadó testületének tagja lesz Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetemnek a Nobel-díjjal elismert tudós kommentálta a felkérését.

A tejfölös pult mellett álltam, amikor megcsörrent a telefonom: Hegedűs Zsolt hívott. Április közepén, egy hétvégi bevásárlás közepén tartottam

– jelentett ki Karikó arra a kérdésre válaszolva, hogy mikor és milyen körülmények között beszélt a Tisza-kormány egészségügyi miniszterjelöltjével. Hozzátette:

A kikötésem az volt, hogy csakis ingyen vállalom a tanácsadói szerepkört, és csak akkor, ha a valós tudásomnak és tapasztalatomnak, nem pedig a nevemnek szól a felkérés.

Karikó, aki több mint húsz rangos egyetem díszdoktoraként járja a világot, széles körű tapasztalatokkal rendelkezik az egészségügyi rendszer működéséről is. Mint mondta, először ő kereste meg Hegedűs Zsoltot. „Munka miatt. Nem a választások eredményére vagy az örömtáncára reagáltam – bár az is nagyszerű volt –, hanem azért írtam neki április közepén, hogy egy sejtterápiát meghonosítsunk egy budapesti kórházban leukémiás betegek kezelésére.”

Válaszként azt kaptam, hogy erre visszatérünk, ha egészségügyi miniszterként dolgozni kezd.

Elmondása szerint, amiről ismeretei vannak, arról tud tanácsot adni. Ami jó, például az amerikai vagy a németországi egészségügyi rendszerben, azt át lehetne ültetni a magyarországi betegellátásba – fogalmazott. Hozzátette: a legfontosabb tennivaló az, amit az emberek maguk is megtehetnek önmagukért. Ez a megelőzés, aminek a lényege az egészséges táplálkozás, a rendszeres testedzés, az éjszakai pihenés. Ezt egészíti ki a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel.

