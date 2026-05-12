Agyonverte a barátját, majd a haverjától kért tanácsot

Saját barátja gyilkolta meg azt a 42 éves férfit, akit másfél évvel ezelőtt holtan találtak a debreceni albérletében. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a 41 éves férfi az otthonából tett bejelentést arról, hogy holtan találta a barátját a nappaliban.

Kiderült, hogy a bejelentő és a későbbi áldozat közösen italoztak, majd összeverekedtek egy elszámolási vita miatt. A 42 éves férfi azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

A bántalmazót őrizetbe vették, majd letartóztatták. A bűnügyi igazgatóság halált okozó testi sértés miatt indított eljárást, de az ügy teljes körű felderítése során súlyosított a minősítésen, és nyereségvágyból, aljas indokból elkövetett emberöléssel gyanúsította meg a férfit.

A nyomozók látókörébe került a gyanúsított egyik ismerőse is, ugyanis kiderült, hogy a verekedést követően a férfi felhívta őt magához. Átgondolták, mit tegyenek, majd arra jutottak, hogy elveszik az áldozat pénzét. A 46 éves férfi zsebre tette a zsákmányt, majd távozott a lakásból. A 41 éves éves tettes csak ezt követően tárcsázta a segélyhívót.

A 46 éves budapesti férfinek bűnpártolás miatt kell felelnie. A rendőrség lezárta az ügyet és vádemelési javaslattal továbbította az ügyészség felé.