Döntött az EU: júliustól két fontos változás jön az új autóknál

Júliustól fontos változás válik kötelezővé az új autóknál az Európai Unióban. A 2019/2144 számú dokumentum szerint az új személyautók és könnyű haszongépjárművek esetében két olyan biztonsági rendszer válik kötelezővé, amelynek célja a balesetek megelőzése.

Az egyik újdonság az Interregs szerint az úgynevezett vészfékezésjelző rendszer. Ez a rendszer akkor lép működésbe, ha az autó 50 kilométer per óra feletti sebességnél hirtelen fékez. Ilyenkor automatikusan figyelmezteti a mögötte haladókat, hogy az autó váratlanul lassított, ezzel csökkentve a ráfutásos balesetek számát.

A Kiskegyed szerint a másik kötelezővé váló rendszer már jóval megosztóbb. Ez az úgynevezett Advanced Driver Distraction Warning, vagyis az ADDW. Ez kamerákkal és érzékelőkkel figyeli a sofőr arcát, fejének helyzetét és tekintetét. Amennyiben a vezető túl sokáig nem előre néz, a rendszer hanggal és vizuális jelzéssel figyelmezteti.

Sok autós azért tiltakozik ezen rendszerek ellen, mert túlságosan érzékenyek. A beszámolók szerint ezek ugyanis sokszor már akkor is jeleznek, ha valaki csak egy pillanatra ránéz a multimédiás kijelzőre vagy a válla fölött ellenőrzi a forgalmat. A rendszerek július 7-étől válnak kötelezővé az új autókban.