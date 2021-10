Hogy kívánjam meg, ha folyton idegesít?

Minél jobban idegesít a partnered, annál kevésbé vágysz vele a szexre. És egyre több lehet a vita.

Túl sok időt töltünk együtt?

Eldobált koszos zoknik, mosogatóban álló edények, folyton videójátékozó partner – ez csak pár kiragadott példa, amiket az olvasóktól vagy éppen a párkapcsolati mediáción a kliensektől lehet hallani, amikor arról van szó, kit mi idegesít a partnerében. Mindenkinek vannak zavaró szokásai, amik az együttélést megnehezítik, és még azoknál a pároknál is, akik nem élnek együtt, előfordulhatnak olyan viselkedésformák vagy egyéb tényezők, amiket nehéz lehet tolerálni. Ez lehet akár egy új bajusz vagy szakáll növesztése, hajszínváltoztatás, de lehet az is, hogy hangosan szuszog, szürcsöli a levest, vagy éppen többször ér hozzá hangosan az evőeszköz a fogához, mint azt elviselnénk. Apróságok, amiktől idegből a falra lehet mászni.

És ezek az apróságok hatással lehetnek a szexuális vágyra – hiszen mégis hogyan kívánjuk meg a partnert, ha előtte hosszú percekig azon rugózunk, mennyire idegesít?

Ha minden apróságot észreveszünk a másikban és egyre inkább azt érezzük, hogy idegesítő, akkor esélyes, hogy túl sok időt töltünk együtt. Az sem kizárt, hogy idegesítő tulajdonságaink nekünk is vannak, és ha minket zavar a partnerben valami, akkor szinte garantált, hogy őt is idegesíti bennünk pár dolog. A koronavírusnak hála ezek az „észlelések” megszaporodtak minden házasságban, hosszú távú párkapcsolatban, és a szexuális életre ezek biztos, hogy hatással vannak.

Az együtt töltött időnek hatalmas szerepe van abban, miért nem kívánjuk annyira a szexet.

Nem lehet úgy megkívánni egymást, ha egész nap együtt vagyunk, együtt csinálunk mindent, mivel a szexuális vágynak tér kell. A szex rengeteg ember számára érzelmi közelséget jelent, és nem feltétlenül csak a testi kielégülés miatt vágynak a szexre, hanem az érzelmi közelség érzését keresik a másikban. Azonban ha folyton közel vagyunk egymáshoz fizikailag, ha a partner mindig elérhető, akkor a szexuális vágy idővel eltűnik a kapcsolatból. A párok általában a kapcsolatuk első időszakába vágynak vissza, csakhogy az első pár hónapban még nem találkoztunk annyit, nem mentünk egymás agyára, többet alszunk külön, tehát van tere a szexuális vágynak. A vágy a fantáziából születik meg, így ha vannak szexuális fantáziáink akkor lesz bennünk szexuális vágy is.

Zárjunk be egy ajtót. Vagy kettőt!

Éppen emiatt azoknál a pároknál, akiknél a koronavírus óta az otthoni munkavégzés lett az általános, fontos változtatni: ideje átgondolni, hogy esetleg tudatosan töltsenek külön is időt. Másik szobában, kávézóban, közösségi irodákban. Ha ez nem megoldható, akkor a hobbijainkhoz, érdeklődési területeinkhez kapcsolódó időtöltésünk idején mindenképpen legyünk külön, és igenis zárjuk be az ajtókat. Fontos, hogy legyen mindenkinek külön élettere, hiszen nemcsak arra van szükségünk, hogy a partnerhez alkalmazkodjunk, hanem arra is, hogy saját magunkkal foglalkozzunk. Arra is fontos odafigyelni – bár elég bénán hangzik –, hogy ne nézzük egymás arcát egész nap. Igyekezzünk másik helyiségben lenni, így kevésbé fog idegesíteni például a szuszogása.

Legyen külön munkaidő, párosan töltött idő és legyen énidő is, ezeket csak tudatosan lehetséges kialakítani.

Azzal is teret adhatunk a vágyunknak, ha a külön helyiségek mellett odafigyelünk arra is, mennyit kommunikálunk egymással egész nap. Célszerű a szöveges üzenetekre korlátozni a beszélgetést, legalább fél napig, munkaidőben. Ez azokra is érvényes, akik már bejárnak az irodába dolgozni, és így is azt érzik, hogy a partnerük sokszor idegesítő, a szexuális életük pedig igencsak visszaesett. Általában a hálószobánk állapota is jelzi, hogy milyen a szexuális életünk: gyakori, hogy a háló nem éppen a romantika helyszíne, hanem zaklatott és rohanó életünk jelképe és megtestesülése. Ha a háló is úgy néz ki, hogy kézzel fogható jelei vannak a túlterheltségnek, akkor ideje változtatni.

A hálószobából minden olyan tárgyat távolítsunk el, amin megakad a figyelmünk, ami zavaró, ami idegesítő. Eldobált zsepik, fél gyógyszerek, gyerekjátékok, ledobált ruhák, a fotel vagy szék, ami tele van ruhákkal, poros éjjeliszekrények – érdemes szánni arra időt, hogy ezeket elrendezzük. Nem biztos, hogy a tévé vagy laptop jelenléte jót tesz: tény, hogy kényelmes, viszont teljesen elvonja a figyelmet a házaséletről és tévézős szobává változtatja a hálót.

Gondoljunk a szexre minden nap!

A szexuális vágy a fantáziálgatásból indul el, így rengeteget segíthetünk tudatosan azon, hogy bennünk legyen az a bizonyos vágy. Mindenkinek van a fejében valamilyen szexuális bakancslista, ebből egy-egy tételt bátran „vegyünk elő” napközben a fejünkben. Már ez is sokat segíthet azon, hogy a szex egyáltalán benne legyen a gondolatainkban. A mentális tréninget erősíthetjük azzal is, ha erotikus novellákat, regényeket olvasunk. A világirodalom és a szépirodalom is tartogat rengeteg erotikus jelenetet, ahogy a ponyvák is, így mindenki megtalálhatja azt, ami számára a legjobb.

Ahhoz, hogy a partner minden szuszogását figyelmen kívül hagyjuk, fontos tehát a fizikai távolság, és az is, ha fejlesztjük saját stresszkezelési technikánkat. Lehetséges, hogy szakember is segíthet, de saját magunk is megkereshetjük azt a tevékenységet, ami megnyugtat. Amennyiben az idegesítő dolgok teljesen uralják a mindennapokat, akkor elkerülhetetlenek a viták, a feszültségek. Ezek azok az apróságok, amik az évek alatt hozzátesznek az elhidegüléshez. Érdemes tudatosan odafigyelni arra, hogyan éljük együtt az életünket.

