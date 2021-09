Édeshármast ad párjának karácsonyra a modell

Bonnie Locket azért előre rögzít bizonyos szabályokat.

Bonnie Locket egy brit modell, akit 1.9 millióan követnek a TikTokon és az Instagramon is több mint 930 ezer rajongója van.

A 33 éves nő most azért került a figyelem középpontjába, mert a Sun bulvárlapnak elárulta: szeretné megajándékozni párját egy édeshármas élményével.

A Surrey-ben élő Locket különleges ajándékot adna karácsonyra barátjának, akivel 10 éve vannak együtt: mivel már rengeteg alkalommal szóba került köztük, hogy a fiú szívesen kipróbálná a hármas szexet, a modell úgy döntött, biztosítja számára ezt az élményt.

Bonnie a lapnak elmesélte, hogy már meg is találta a tökéletes harmadik személyt a különleges estéhez.

Nemrég barátokkal bulizott, és megismerkedett egy lánnyal; ittasan beszélgettek, szóba került ez a bizonyos ajándék, és az idegen nő igent mondott. Azért a biztonság kedvéért azóta józanon is átbeszélte vele a dolgot.

Locket azt mondja, a lány nem lakik messze tőlük, úgyhogy már meg is beszélték, hogy egy nappal szenteste előtt megtörténik a dolog. A modell nem féltékeny típus, de már most néhány szabályt lefektet, mielőtt egymást lefektetik:

egyszeri alkalomról van szó,

ötcsillagos szállodában történik majd meg – hogy ne az otthonukhoz kötődjék az este emléke.

Locket azt is elmesélte, hogy ez az édeshármas neki is élmény lesz. Viccesen hozzátette azt is, hogy egyetlen problémája van csak: egy ilyen ajándék után mivel lepheti meg jövőre a párját?!