240 dolláros számlát kaptak egy pártól, mert nem mentek el az esküvőjükre, pedig meg voltak hívva

Kevés olyan téma van, ami annyira megosztja az embereket, mint az esküvői etikett. A vendéglistával és az öltözködési szabályokkal kapcsolatos hétköznapi vitákon túl azonban találkoztunk már olyannal, amikor egy menyasszony sok pontos, szigorú szabálylistát küldött a vendégeknek, de a Twitter felhasználóit újonnan megőrjítő történethez hasonlóval még nem találkoztunk korábban.

Egy menyasszony és vőlegény ugyanis úgy döntöttek, hogy meglehetősen magas számlát postáznak azoknak a vendégeknek, akik nem jelentek meg az esküvőjükön – írja az indy100.

A közösségi oldalon megjelent fotó egy 240 dollár (71 ezer forint) értékű számlát ábrázol, amit azoknak szánt az ifjú pár, akiket meghívtak az esküvőjükre, de nem jelentek meg, és nem is jelezték előre, hogy így lesz. A hanyag meghívottaknak pedig egy hónapjuk van kiegyenlíteni a számlát annak szövege alapján.

– áll a számlán, amit a HuffPost vezető címlapszerkesztője, Phillip Lewis azzal a szöveggel osztott meg Twitteren, hogy „Nem hiszem, hogy valaha láttam már esküvői fogadásról szóló számlát lol”.

I don’t think I’ve ever seen a wedding reception invoice before lol pic.twitter.com/ZAYfGITkxP

— philip lewis (@Phil_Lewis_) August 24, 2021