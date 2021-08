Kiakadt a modell, mert undorodva néztek rá a boltban

A 21 éves Mikaela Testa elég nagy követői bázissal rendelkezik több közösségi oldalon is, akár a TikTokot, akár az OnlyFanst, akár az Instagramot nézzük, bár ez utóbbi mintha most le lenne tiltva.

Előbbin, a TikTokon osztotta meg, hogy mielőtt az ausztráliai Queenslandet lezárták volna a járvány miatt, elment vásárolni egy szupermarketbe. De ott

minden nagyi undorodva nézett rám,

ő pedig ettől szomorúvá vált és elkezdte kellemetlenül érezni magát. A kiváltó ok nem volt más, mint a ruházata egy magassarkú, egy rövid szoknya és egy szintén rövid top.

Nagyon szomorúvá tesz és komolyan elkezdek szorongani, hogy az utcára valami dögöset veszek fel

– nyilatkozta a news.com.au-nak, és azt is elmesélte, hogy ugyanemiatt körülbelül egy hónapja össze is veszett egy párral. Volt olyan is, mikor „sztrippernek” nevezte egy nő egy üzletnél. Őt azonban nem lehet megállítani, ezen túl is így fog öltözködni.

2021-et írunk, kinek gondolod magad, hogy bántalmazz egy ilyen fiatal nőt? Ez egy divatos öltözet

– ezt már a Daily Mailnek mondta az üggyel kapcsolatban.