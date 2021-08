Nem találod ki, mit főzött Rácz Jenő Lakatos Márk kérésére! (x)

Nem mindennapi feladatot kapott nemrég Rácz Jenő Lakatos Márktól. Az ország egyik legismertebb séfjének a világ legbüdösebbként számontartott gyümölcséből, a duriánból kellett fogást készíteni. Jenő természetesen kiállta a próbát és megbirkózott a gyümölcsök királyával, Márk szaglásáról azonban ez már nehezebben mondható el. Arról nem beszélve, hogy a különleges fogás után maradt szagokat is el kellett távolítani a népszerű séf ruhájából.

Lakatos Márk ruhák iránti szeretete megkérdőjelezhetetlen, azt azonban kevesen tudják, hogy Márk számára a fenntarthatóság is nagyon fontos, hiszen stylisként azt vallja, hogy egy-egy ruha nem egy szezonra, hanem évekre szól. Ahhoz persze, hogy egy ruhadarab sok-sok évig is kiállja az idő próbáját, néhány fortélyt érdemes bevetni. Azon felül, hogy kedvenc öltözékünk darabjait akkor is óvjuk, amikor éppen rajtunk vannak, a megfelelő mosószer-kombináció alkalmazása is nagyon fontos.

Szerencsére ma már van olyan mosószeradalék, ami egyszerre védi a ruháink színét, eltávolítja a nem kívánatos szagokat és a makacs foltokkal is megbirkózik. A Vanish Oxi Action Folteltávolító Folyadék gyakorlatilag mosásról mosásra új életet ad a ruháinknak. Hiszen a foltok eltávolításával, a nemkívánatos elszíneződés megelőzésével és a kellemetlen szagok minimalizálásával meghosszabbítja azok élettartamát.

Arra, hogy ez hogyan működik a gyakorlatban, Lakatos Márk is kíváncsi volt, ezért próba elé állította a terméket, hogy élesben is tesztelje, mit is nyújt a Vanish a ruháknak. Persze hazánk egyik legismertebb stylistja nem hazudtolta meg önmagát. Ebbe az egyébként egyszerűnek tűnő feladatba is extra csavart tett. Egy vintage üzletben választott egy olyan használt inget, aminek a színe kicsit sem szokványos, a gondos tisztítás után pedig egy szabó segítségét kérte, hogy a különleges darabot először Rácz Jenő, majd Nyári Dia alakjára igazítsa.

És, hogy mi sül ki abból, ha egy stylist vesz kezelésbe egy séfet? Jenőt igencsak sikerült meglepnie Márknak, amikor beállított hozzá a pink séfinggel a kezében és arra kérte, hogy főzzenek együtt valami szagos ételt. Persze arra már Márk sem számított, hogy a fogáshoz Jenő a duriánt, a világ legbüdösebbnek tartott gyümölcsét veti be, amiből kacsamáj bonbonhoz főzött chutney-t. A duriánról érdemes tudni, hogy az akár 4-5 kilogrammosra is megnövő egzotikus növényt Szingapúrban például tilos a tömegközlekedésen is szállítani, mert sokaknak akár rosszullétet is okozhat a szaga. Ehhez képest Márk néhány fintorral és egy pár perces szünettel végigkövette, amíg Jenő a konyhában készített belőle igazi ínyencséget, ezt követően pedig nagy elégedettséggel konstatálta, hogy bár a durián elkészítése kicsit sem egyszerű kihívás, mégis megéri, mert a kacsamáj bonbonok a chutney-val tálalva magukért beszéltek.

Nem maradt más hátra, mint a Vanish próbája, hiszen a világ legbüdösebb gyümölcse Jenő ingén is komoly szagokat hagyott. Márk egy zacskóban szagmentesítve kapta vissza az inget, amit utána a mosószeradalékkal kiegészítve tett be a mosógépbe. A durián kellemetlen szaga eltűnt, és a ruha készen állt arra, hogy egy kis átalakítás után Nyári Dia folytassa vele a tesztet.

Kíváncsi vagy Márk és Jenő sztorijára? Nézd meg a videónkat!