Ezek lettek idén a vidéki csúcséttermek

A tatai Platán Gourmet lett az Év Vidéki Étterme Díj nyertese – a Dining Guide történetében egyébként először három vidéki étterem is az ország tíz legjobbja közé került – közölte az esemény kommunikációjával megbízott ügynökség az MTI-vel.

Mint kiemelik, a Dining Guide Top 10+2 éttermének listájára idén három vidéki étterem, a Platán Gourmet, a Bisztró42 és az Anyukám Mondta étterem is felkerült, márpedig erre a Dining Guide történetében eddig nem volt példa. Ha valaki sorban ki szeretné próbálni Magyarország legjobb vidéki éttermeit, országjáró gasztrotúra áll előtte: Tatán két étterem is várja, célpontja lesz Encs, Villány és a Balaton-part, ellátogathat Őriszentpéterre és Somlóvásárhelyre, és Esztergom legújabb éttermét is felfedezheti – írják a közleményben.

Az Audi-Dining Guide Étteremkalauz TOP10 legjobb vidéki éttermének ranglistáján az első a Platán Gourmet – Tata. Pesti István visszatért a gyökereihez, hiszen évtizedeken keresztül csak a fine dining stílusú helyekkel lehetett a chef munkásságát azonosítani.

A Platán Gourmet egyértelműen egy ízig-vérig magas minőségű gasztronómiát felvállaló koncepció. A konyhai stílus nehezen kategorizálható, a vidéki éttermek utóbbi években trendszerű farm-to-fork elgondolását elkerülve inkább a nagyvárosi, kozmopolita gondolkodásmódot képviseli

– áll a közleményben.

A listán második vidéki étteremként szereplő esztergomi Bistro42 gasztronómiai koncepcióját a budapesti St. Andrea étterem egykori konyhafőnöke, Barna Ádám képviseli társtulajdonos-chefként. A kínálat az újkori magyar gasztronómia alapjaira épül, de azokat kortárs módon, a chef szemléletében mutatják be. A modern bisztró/étterem gondolkodásmódja jól igazodik a vidéki kisváros hangulatához – olvasható a közleményben.

Az encsi Anyukám Mondta Étterem a harmadik a vidéki éttermek ranglistáján. Dudás Szilárd és Dudás Szabolcs éttermének története 1995-ben kezdődött a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kisvárosban. Kínálatukban a pizzákhoz, pastákhoz, valamint a magyar konyha kedvenceihez más nemzetek emblematikus ételei is csatlakoztak.

Az Audi-Dining Guide Étteremkalauz TOP10 legjobb vidéki éttermének ranglistáján szerepel továbbá

a tatai Platán Bisztró,

a balatonszemesi Kistücsök Étterem,

a villányi Sauska 48,

a Botaniq Turai Kastély Pálmaház,

a Pajta Őriszentpéteren,

a somlóvásárhelyi Kreinbacher Birtok

és a balatonfüredi Mór24.

A közleményben Herczeg Zoltánt, a Dining Guide felelős kiadóját is idézik, aki elmondta: az Audi-Dining Guide TOP100 Étteremkalauz pontszámainak kialakításánál azt is figyelembe veszik, hogy az adott éttermi típustól elvárható színvonalhoz képest milyen teljesítményt nyújt. A teljesítmények pontozásakor az éttermek minőségének összehasonlítása mellett azt a szempontot is értékelik, hogy az étterem mennyire azonosítható azokkal az ígéretekkel, amelyeket magáról állít – írja az MTI.

Kiemelt kép: Kovács Krisztina és Sáhó Lilla osztrigával dolgoznak a Platán Gourmet étterem látványkonyháján. Forrás: Gourmet étterem Facebook-oldala