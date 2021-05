Tehénvizeletet iszik a Covid ellen egy kormánypárti képviselő Indiában

Pragya Singh Thakur, a hindu nacionalista Indiai Néppárt parlamenti képviselője azután beszélt erről nyilvánosan, hogy az ország doktorai nyilvánosan is kiálltak az alternatív immunerősítő kúra ellen.

A súlyos járványhelyzettel küzdő Indiában a tehenek szent állatnak számítanak, ezért olyan sokan kenik be a testüket az állat trágyájával vagy vizeletével (utóbbit meg is isszák jópáran), hogy a lakosságot több orvos is nyilvánosan figyelmeztette az alternatív kezelés káros hatásairól.

Legutóbb az egyik kormánypárt politikusa, a fenti képen integető Pragya Singh Thakur beszélt arról, hogy ő mindennap őshonos tehenek vizeletét issza, mert az megvédi a tüdejét a Covid-fertőzéstől – írja a Daily Mail.

„Mély fájdalmaim vannak, de mindennap fogyasztok tehénvizeletet. Tehát most nem kell semmilyen gyógyszert szednem a koronavírus ellen és nem is kapom el a koronavírust” – mondta, majd azt is hozzátette, hogy

a tehénvizelet életmentő.

A képviselőnő akkora felháborodást váltott ki a pártja hétfői rendezvényén elmondott beszédével, hogy több politikus is kritizálta miatta.

Kunwar Danish Ali, a Bahujan Samaj Párt képviselője így kommentálta az esetet: „Újabb ötven orvost elveszíteni a Covid-19 miatt nagyon zavaró, de ami még zavaróbb, az az Indiai Néppárt képviselőjének minden tudományos alapot és logikát nélkülöző kijelentése, miszerint tehénvizelet ivása megmentette őt a Covidtól” – majd azzal folytatta, hogy az ilyen felelőtlen kijelentések aláássák az oltásba vetett bizalmat, és csak fokozzák a helyzet súlyosságát.

A regionális pártnak számító Telangana Rashtra Samithi egyik tagja, Jagan Patameedi egyenesen úgy fogalmazott egy internetes bejegyzésben, hogy

az efféle kijelentések megsértenek minden virológust és frontvonalban dolgozót, pont azokat, akik mindent megtesznek az emberéletek megmentéséért.

A lap feleleveníti, hogy Thakur az állításával ellentétben decemberben felkeresett egy kórházat, mert a betegség tüneteit érzékelte magán.

Thakurnak egyébként két éve is volt már egy hasonló ügye, csak akkor nem a koronavírustól védte meg a saját szemében szent vizelet ivása, hanem a mellráktól. Az esetről azonban egy helyi lapnak azt nyilatkozta egy sebész, hogy a rák visszatérését megelőzendően kétoldali mastectomiát hajtottak rajta végre a politikuson.

A hindu hívők egy része úgy gondolja, az általuk szentül tisztelt tehenek ürüléke, vizelete és teje gyógyító erejű, ezért gyakran kezelik magukat ilyesmivel. De a hitbeli meggyőződés mellett a vakcinahiány is hozzájárul az alternatív gyógyászati módszer népszerűségéhez. A helyzetet jól jellemzi, hogy gyógyszercégeknek dolgozó emberek, és orvosok is alávetik magukat a kúrának.

Dr JA Jayalal, az Indiai Orvosok Szövetségének elnöke szerint azonban ez a rendszerint csoportosan végrehajtott kezelés hatástalan, és sokkal inkább segíti a vírus terjedését ahelyett, hogy védelmet adna ellene, ezért mindekit óva int tőle.