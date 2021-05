Biztonságosabb a szabadban egy emberrel szexelni, mint százzal összezárva táncolni

Mi veszélyesebb? Csókolózni vagy szexelni? Az orális szex biztonságos? Biztonságosabb a szabadban csókolózni mint bent? Milyen óvintézkedéseket érdemes tennünk a COVID-19 utáni újranyitásnál?

Teszteltessünk randi előtt? És mi a helyzet az oltással?

Az egész biztos, hogy a koronavírus-világjárvány után a társkeresés és ismerkedés másmilyen lesz, mint korábban volt. A kockázati tényezőket mindenképpen figyelembe kell vennie annak, aki ügyel a saját és a szerettei egészségére, akkor is, ha ő maga esetleg be van oltva. A pandémia nem egyformán bánt velünk, és egyelőre arról keveset tudni, hogy hosszú távon milyen hatása lehet a COVID-19 vírusnak. Az ismerkedés, társkeresés során többféle felelősségteljes magatartással, morális kérdésekkel is találkozhatunk, és ez akkor válik majd igazán fontossá, amikor ismeretlen, új emberekkel randiznánk.

Az biztos, hogy nem létezik nulla kockázat a szexben és a csókban sem, és tegyük hozzá, hogy egyelőre azt sem tudni, hogy a megkapott vakcinák meddig nyújtanak majd védettséget. A COVID-19 vírus velünk marad, így okkal tette fel a kérdést a Guardian szerzője egy szexuális egészséggel és HIV vírus kutatásával foglalkozó szakértőnek, hogy randevú előtt érdemes-e teszteltetni magunkat. Azonban a teszt csak azt mutatja ki, hogy az adott napon az illető épp nem beteg, így hamis megnyugvást adhat. Nem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy nem vagyunk fertőzőek, akár randira megyünk, akár szexelünk valakivel. A megkérdezett szakértő inkább azt javasolja, hogy ne a randi előtt, hanem azelőtt teszteltessünk, amikor egy gyenge immunitású barátunkkal vagy rokonunkkal találkoznánk.

Az oltások természetesen adnak védettséget, de sokan már az első oltás után azonnal szeretnék ugyanúgy élni az életüket, mint 2020. márciusa előtt. Azonban csak a két oltás együtt ad nagyfokú védettséget, és az sem a vakcina beadása után rögtön. Türelmesnek kell tehát lennünk még egy kicsit. Az is érdekes kérdés, hogy mennyire jó ötlet egymástól védettséget igazoló okmányt kérni az ismerkedéskor. Ez igen kényes dolog, és erre a cikkben megkérdezett szakember azt válaszolta, hogy aki ennyire fél, hogy elkapja a betegséget, inkább ne menjen randizni. Várjon addig, amíg a korosztálya oltásáról megnyugtató információkat hall a hírekben, és utána újra ismerkedhet.

Hogyan lehet szexelni ezekben a napokban?

A fiatalabb generáció nagy részét világszerte alig oltották be, az ő korosztályukban még terjedhet a vírus. Jellemzően ők azok, akik még családalapítás előtt állnak, tehát ismerkednek, randiznak, szórakoznak – azaz csókolóznak, táncolnak, ismeretlenekkel szexelnek. „Ha sok a szoros szájak közti kontaktus, akkor az növeli a kockázatot.” – nyilatkozta a lapnak a Londoni Higiéniai és Trópusi Orvostudományi Intézetnél dolgozó Will Nutland, hozzátéve, hogy a vírus egyaránt megtalálható a nyálban, a spermában és a székletben.

Arról is beszélt, hogy állhatnának ugyan a szakemberek kollektívan amellett is, hogy azt mondják az embereknek, ne szexeljenek, mert veszélyes, azonban a HIV-vírus kutatásának és kezelésének harminc éves tapasztalata alapján ki meri jelenteni: nem szabad az embereknek megmondani, mit tegyenek. Helyette inkább arra kell koncentrálni, hogy a kockázati tényezőket csökkentsék. Az, hogy viseljünk maszkot a szexhez, meglehetősen irreális elvárás, írja a lap, és azzal érvelnek a szakértők, hogy

tulajdonképpen az óvszer sem véd meg teljesen a gonorrheától (trippertől), éppen ilyen lenne a koronavírus-járvány miatt használt maszk is szeretkezés közben.

A szexben rengeteg alkalommal vagyunk olyan helyzetben a partnerrel, hogy nem lehet jelen sem az óvszer, sem a maszk – ilyen például az orális szex. Annak ellenére, hogy biztonságosabbnak tűnhet, nem feltétlenül az: orális szex közben is testnedvek érintkeznek testnedvekkel. Nyállal, spermával cserélődnek a testnedvek, és ezeken keresztül is átadható a vírus. A szex biztonságosabb olyan emberrel, aki be van oltva, de a vírust így is át lehet adni, csak sokkal kisebb erre az esély, ahogy arra is, hogy súlyos tüneteink legyenek. Bár keveset tudni a COVID-19-ről egyelőre, az azonban egész biztos, hogy sokkal könnyebb olyan helyen elkapni, ami zárt és igen rosszul szellőzik.

De ha a szabadban valaki közvetlenül ránk köhög, teljesen mindegy, hogy kint vagy bent vagyunk, nagy eséllyel megfertőzödünk. Így a zárt térben való csókolózás és a szabadban való csókolózás között nincs különbség.

A szabadban a szex sokkal biztonságosabb lehet, mintha elmegyünk táncolni vagy mozizni több száz emberrel egy zárt térbe. Minél több emberrel találkozunk, annál nagyobb eséllyel fertőzödhetünk meg. Azt kell mérlegelni az újranyitásnál, hogy mennyire akarunk közel kerülni ahhoz, hogy elkapjuk a vírust. Eszerint válasszuk meg, hova megyünk, hol randizunk, hol ismerkedünk.

Mit lehet tenni, ha a randipartner COVID-tagadó?

Magyarországon az ismerkedésnél fontos kérdéssé válhat a következő hónapokban a vírustagadók és oltásellenesek helyzete. Jelenleg még az ötmilliós oltottságot nem értük el, ráadásul jó eséllyel randizhatunk olyasvalakivel, aki nem is szeretné magát beoltatni. Az eltérő hozzáállás és a radikálisan különböző nézetek nem feltétlenül jó alapjai a hosszú távú szerelmi kapcsolatoknak. Ha a randipartner vírustagadónak, oltásellenesnek bizonyul, igyekezzünk elterelni a témát valamire, ami kellemesebb lehet – javasolja a Guardian által megkérdezett szakember. Semmiképp ne ítélkezzünk, ne menjünk bele a vitába, ne kritizáljuk, egyszerűen csak lépjünk tovább, úgysem valószínű, hogy újra randizunk az illetővel.

Mindenkivel legyünk kedvesek, a koronavírusról és a 2020. márciusa óta fennálló problémákról, tapasztalatokról óvatosan beszélgessünk: nem lehet tudni, ki veszítette el a közeli hozzátartozóját, családtagjait, barátait a koronavírus miatt, és azt sem tudhatjuk, hogy a randiparternünk maga milyen súlyos nehézségekkel küzdött (egzisztenciális válság, munkahely elvesztése és hasonlók).

Ismerkedni valakivel, főleg egy teljesen új embert beengedni az életünkbe nem könnyű, és ez a következő hónapokban még nehezebb lesz.

Fontos megértenünk, hogy mindannyian mások vagyunk, másmilyen tapasztalatokat szereztünk, máshogyan állunk a járványhoz. A humor ugyan jó eszköz arra, hogy segítsük a feszültségek tompítását, ugyanakkor egy balul elsütött poén a koronavírusról durván meg is bánthat. Ha pedig a randipartnerünk gyásszal, fájdalommal és veszteséggel él együtt, a lap által megkérdezett szakértő szerint elég ha csak annyit mondunk neki: sajnálom, hogy ez történt veled.