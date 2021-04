Álmaink nélkül megbetegednénk: ezt üzenik nekünk (x)

Életünk jelentős részét, mintegy egyharmadát alvással töltjük, és egy éjszaka alatt többször is álmodunk. Az álmok gyakran fontos üzenetet hordoznak számunkra…

Az álmok hiánya akár betegséget is okozhat

Az alvásnak több fázisa van, álmodni pedig az úgynevezett REM szakaszban szoktunk. Ilyenkor a testünk mozdulatlan, ám a szívünk gyorsabban ver, folyamatosan emelkedik a vérnyomásunk, szaporábban vesszük a levegőt és gyorsabban mozog a szemünk. Ha nyolc órát alszunk, azalatt 4-5 ilyen REM periódus fordul elő, amelyek legalább 15, de akár 45 percig is tarthatnak. Elalvás után ezek a szakaszok általában rövidebbek, majd egyre hosszabbá válnak. A kutatók szerint az álmainkra szükségünk van, mert ha nem álmodunk, akkor előbb vagy utóbb mentálisan megbetegszünk. Az álmaink alapján ráadásul nagyon sok mindent megtudhatunk önmagunkról.

Mit üzennek az éjfél előtti álmok?

Bár sokszor nem emlékszünk az álmainkra, azt tudnunk kell, hogy egy éjszaka alatt többször is álmodunk. A korai álmokban általában azok a mindennapi történések jelennek meg, amelyeket nem dolgoztunk fel. Az agy ugyanis az elalvást követő időszakban rendszerezi az információkat. Ezek az álmok lehetnek szépek, de akár ijesztőek is: minden attól függ, hogy aznap milyen hatások értek minket napközben.

Éjfél után erről álmodunk

A későbbi órákban azonban már másfajta problémákról álmodunk. Ezeket az üzeneteket általában a tudatalattink küldi, és érdemes rájuk odafigyelnünk. Legjobban a rémálmoktól tartunk, amelyek általában valamilyen félelmet, szorongást tükröznek: előfordulhat, hogy így dolgozzuk fel a traumáinkat. Az álmaink ismétlődhetnek is, és ezeket a visszatérő álmainkat semmiképp nem szabad figyelmen kívül hagynunk, mert valamilyen feldolgozatlan lelki problémát jeleznek, és általában addig nem tűnnek el, amíg a problémát meg nem oldjuk magunkban. Álmunkban szembesülhetünk olyan dolgokkal is, amelyeket napközben nem vettünk észre, és az is előfordulhat, hogy bizonyos gondok megoldására álmunkban jövünk rá. Az erotikus tartalmú álmaink a gátlásainkra mutatnak rá, illetve a vágyaink és a viselkedésünk között fennálló konfliktusra.

Ne hanyagoljuk el az alvászavart!

Ahogy az alvásra, úgy az álmainkra is szükség van. Amíg alszunk, a testünk ellazul, az agyunk pedig regenerálódik. A mentális egészségünk szempontjából fontos, hogy négyszer-ötször is álmodjunk az éjszaka folyamán. Az álmatlanság testi és lelki betegségeket is okozhat, ezért vegyük komolyan, ha nem jön álom a szemünkre, és próbáljunk meg tenni ez ellen.

