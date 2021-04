Ikertestvérének adja ki magát, így kopog be az apjukhoz – másfél év távollét után

Nem egész két nap alatt hatmilliós nézettséget ért el egy megható családi videó a TikTokon.

Muhammad Abdul-Aleem 18 hónap után találkozott ikertestvérével: a most hazatérő Musa ugyanis profi kosárlabdázó Líbiában.

A testvérek találkozását is láthatjuk a TikTokon (illetve az alábbi videó első pár másodpercében), de az érdekesebb rész ezek után következik:

a régen látott Musa beöltözik Muhammadnak, a karjába veszi testvére kisfiát, és beállít az apjukhoz.

Az apa nem veszi észre a cserét: miután Musa belép hozzá a gyerekkel, eszébe sem jut, hogy valójában a Líbiából hazatért fiát látja. Csak másodpercekkel később, amikor megjelenik Muhammad is, akkor kapcsol az apuka, hogy átverték. És jön az örömmámor.

First time seeing my twin in almost 2 years : this is what happened 🤣🥰❤️ pic.twitter.com/osl0RrLvti

— HoopFinesse (@Hoopfinesse) April 24, 2021