Csak a gyerekei tudnának választ adni, agresszív-e Brad Pitt

A hollywoodi válások között is előkelő helyet foglal el az Angelina Jolie-Brad Pitt páros öt éve tartó procedúrája, amely ráadásul új fordulatot vett március közepén: a színésznő a válóper részeként benyújtott egy dokumentumot, amelyben családon belüli erőszakkal vádolja Pittet. Jolie ehhez a gyerekeiket is tanúnak szólítaná, de ebbe férjének is bele kéne egyeznie.

Kezdjünk egy gyors áttekintéssel! 2004: Jolie és Pitt együtt forgatták a Mr. és Mrs. Smith című kémvígjátékot, ahol azonnal egymásra találtak. Eleinte tagadták a pletykákat, miszerint van köztük valami (ez azért volt kellemetlen, mert Pitt még Jennifer Aniston férje volt), de Hollywoodon belül tényként kezelték, hogy Smithék nemcsak a vásznon, azon kívül is összemelegedtek. 2005: Aniston és Pitt bejelentik, hogy elválnak, előbbi adja be a keresetet kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva. Júliusban az amerikai bulvárlapok arról cikkeznek, hogy Jolie és Pitt együtt nyaralnak Kenyában. 2006: A pár hivatalosan is bejelenti, hogy együtt van, első közös gyereküket várják, aki később a a People címlapján debütál a médiában, és a Shiloh Jolie-Pitt nevet kapja. Ebben az évben Pitték a vörös szőnyegen is együtt mutatkoznak, hogy végképp megerősítsék kapcsolatukat. 2007: Vietnámba utaznak, ott örökbe fogadnak egy gyereket, Paxot. 2008: Angelina Jolie ismét terhes, a Cannes-i filmfesztiválon jelentik be, hogy ikreket várnak. Knox Léon és Vivienne Marcheline júliusban világra jönnek Nizzában, szintén a People hozza le exkluzívan mindezt. 2012: Pitt eljegyzi Jolie-t. 2014: Két év jegyben járás után összeházasodnak Franciaországban. 2016: Jolie kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva válókeresetet nyújt be, gyerekeik felügyeleti jogát magának akarja. 2020: Jolie a Vogue-nak nyáron interjút ad, amelyben hosszú idő után kapcsolatukról beszél. Szerinte a családjuk érdekében kellett meghozni a döntést, hogy elszakadnak férjétől. Ezzel vádolják Pittet Itt érkezünk meg 2021-be, amikor a Los Angeles-i bírósági ügyekben igencsak szakértőnek számító The Blast exkluzív anyagban számol be arról, hogy a színésznő családon belüli erőszakkal vádolja Pittet. A beadványban három legfiatalabb gyerekük is tanúskodik, ám hogy ezt jogi értelemben is felhasználhassák, abba Pittnek is bele kellene egyeznie. Jolie a családon belüli erőszakot illetően egy konkrét esetre hivatkozik: a pár a gyerekeikkel együtt hazafelé tartott 2016-ban Nizzából a magángépükön, amikor Pitt szóváltásba keveredett legnagyobb gyerekükkel, Maddoxszal. Állítólag tettlegességig fajult a vita, a gyerek az anyját akarta védeni, akire Pitt valamiért nagyon begurult. A People akkor arról írt, Pitt ugyan részeg volt, vitázott is Jolie-val, de szimplán csak egy szülő-gyerek vita alakult ki, ami kicsit elfajult. A lap úgy tudja, nem volt fizikai bántalmazás, habár az ügyről készült exkluzív jelentésükből később eltávolították azt a részt, hogy Pitt nem volt teljesen részeg és tökéletesen emlékszik mindenre arról az estéről. A TMZ ellenben arról számolt be akkoriban, hogy mikor a gép leszállt Minnesotában tankolni, Pitt egyáltalán nem volt beszámítható, megpróbálta ellopni az üzemanyagtöltő autót, erről egy felvétel is keringett, amit aztán eltávolítottak a netről. Ugyanakkor kifejezetten nehéz az igazat megtalálni a források között, miután Pitt híresen jó kapcsolatot ápol az őt kvázi védelmező People magazinnal, míg a TMZ-t inkább Jolie-hoz közeli lapnak tekinti az amerikai bulvármédia. A feltételezett nyomozás (erről kicsit később) viszonylag hamar lezárult, és arra jutott, hogy Brad Pitt nem bántalmazta a fiát a gépen. Ugyanakkor ellentmondásos információk vannak arról, hogy ez a nyomozás egyáltalán megtörtént-e: a Los Angeles-i gyermek- és családvédelmi szolgálat szóvivője nem tudta megerősíteni, hogy bármifajta nyomozást is végeztek a Pitt-Jolie ügyben. Miután az eset teljesen lecsengett, 2018 augusztusában Jolie új bírósági beadványt nyújtott be: ebben az állt, Pitt állítólag nem tartotta be a megállapodásaikat, mivel nem hajlandó gyerektartást fizetni. Akkor azt mondta az NBC-nek Jolie ügyvédje, hogy Pitt a különélésük óta nem hajlandó érdemi összeget küldeni a gyerekeinek. Pitt és a jogi képviselői persze cáfolták az állításokat, szerintük Jolie tudatosan akarja manipulálni a médiát, így rossz színben feltüntetve őt. Válaszoltak egy bírósági beadvánnyal, mely szerint Pitt 1,3 millió dollárt fizetett már a gyerekeknek, sőt 8 millió dollárt adott kölcsön Jolie-nak, hogy megfelelő helyre költözhessen a család, hátrahagyva közös ingatlanjukat. Milyen ember Brad Pitt? Régóta köztudott, hogy a színésznek az elmúlt évtizedekben komoly gondjai voltak az alkohollal, valamint marihuánafogyasztása is túlzott méreteket öltött. Nem tudok olyan napot a főiskola óta, amikor ne piáltam vagy szívtam volna. Sok volt. Menekültem az érzéseim elől. Örülök, hogy ennek vége. Amikor családom lett, mindennel felhagytam, kivéve az ivást. Még ezidőtájt is voltak dolgok, amiket nem tudtam helyretenni magamban. Sokat ittam, ez gondot jelentett idővel – nyilatkozta Pitt egy interjúban. 2019-ben arról beszélt, hogy annyi marihuánát elszívott a ’90-es években, hogy egyszerűen nem is emlékszik azokra az időkre, nagyrészt csak ködös vízióként vannak meg fejében az akkor történt dolgok. Ha Pitt személyiségét próbáljuk ilyen messziről megfejteni, pusztán a sajtóban megjelent információkra lehet hagyatkozni, de inkább azokra, melyeket a hozzá közel álló emberek nyilatkoztak. Egy dolog egészen biztos a magánéletéből: Jennifer Anistont lelkileg teljesen összetörte a házasságuk végén. 2004-ben véget ért a Jóbarátok, ami nagyon megviselte Anistont: akkor úgy nyilatkozott a színésznő, hogy ez mély fájdalmat okozott neki; aki ragaszkodó típus, nehezen válik meg az állandóságtól. Ekkor arról is beszélt, hogy Pitt, aki ekkor már a Mr. és Mrs. Smith című filmet forgatta Jolie-val, semmilyen módon nem támogatta őt a Jóbarátok lezárása után: Egyszerűen nem volt ott mellettem. A Jóbarátok utolsó felvételére sem jött el. A házasságuk rendkívül megromlott: míg állítólag Aniston gyerekvállalásban gondolkodott, Pitt hallani sem akart ilyesmiről. 2011-ben meglehetősen érdekesen beszélt az Anistonnal töltött időkről, mondván, a Pénzcsináló című filmet azért is vállalta el, mert ő maga nem élt érdekes életet. Világossá vált számomra, hogy érdekes életről akartam filmezni, de én magam nem éltem olyat. Úgy érzem, Jennifer Anistonnal kötött házasságomnak köze volt ehhez. Megpróbáltam úgy tenni, mintha ez a házasság érdekes lett volna. Később, miután botrány lett az interjúból, Pitt azt mondta, sajnálja, ha félreértelmezték szavait, ő nem is úgy gondolta azt, amit mondott. Ennél több releváns információ pedig nem áll rendelkezésre arról, hogy Pitt bármelyik kapcsolatában negatív érzéseket hagyott volna maga után. A színfalak mögé nem lehet belátni, és bizonyos, hogy az alkohol- és a drogfogyasztás súlyos károkat is okozhatott a privát szférájában, és ezzel most kell majd elszámolnia. Mindenesetre az Entertainment Tonight arról írt, Pitt nagyon csalódott az ügy miatt, amit Jolie most előszedett. Úgy tudni, a színészt roppantul zavarja, hogy ezzel még jobban eltávolodhat gyerekeitől, így csökken az esély arra, hogy a válás közeledtével újra normális mederbe terelődjön a szétszakított család élete.