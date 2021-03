Élőben jelentkezett be a híradóba a tévés riporter, amikor mögötte lövöldözés tört ki

Éppen élőben jelentkezett be az esti híradóba a kaliforniai San Diego utcájáról a Fox 5 televízió riportere hétfőn, amikor nem vár esemény szakította félbe mondanóját. Egy lövöldözés, ami a stáb közelében kezdődött el.

Jeff McAdam éppen arról számolt be, hogy nem fogják megtartani a városban a járvány miatt a híres Comic Con konferenciát, ami több tízmillió dolláros bevételkiesést jelent, amikor lövések hangjait lehetett hallani. Először még tovább mondja a szövegét, de gyorsan jelenti, hogy egy lövöldözés kezdődött a közelükben, aminek részese egy rendőr is.

Officer-involved shooting in the middle of my live report. Full story and footage on @fox5sandiego at 10 pic.twitter.com/aHZNpOBn17

— Jeff McAdam (@JeffMcAdamTV) March 2, 2021