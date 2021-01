Nem bánta meg az amerikai lány, hogy kiadta a Capitoliumnál randalírozó anyját

Egy kissé rosszul érzi magát, ugyanakkor tudja, hogy helyesen cselekedett, ezért nem bánta meg, hogy felfedte az anyja kilétét a nyilvánoság előtt a massachusettsi Helena Duke. A Ladbible írta meg, hogy a tinédzser egy videóból értesült arról, hogy az anyja is ott volt két hete a Capitoliumnál, amikor Donald Trump hívei megpróbálták elfoglalni az épületet.

Az események utáni napon az unokatestvére küldte át neki a videót, amin az anyja egy nővel keveredik szóváltásba, aki végül arcon is ütötte őt. Ez nem igazán hatotta meg a lányát, akinek sikerült egy ennél is fájdalmasabb találatot bevinnie.

A Twitteren szintén megjelent a videó, ezt osztotta meg azzal a szöveggel,

hi mom remember the time you told me I shouldn’t go to BLM protests bc they could get violent…this you? https://t.co/9ZkbAq0ehO

— Helena Duke (@duke_helena) January 7, 2021