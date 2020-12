A bezártság és a stressz kezelése, ha egyedül vagyunk

Az emberi közelség a mentális jóllétünkhöz elengedhetetlen, közelség nélkül sok embernél alakulhat ki a magányosság érzése, és ez akár gondokat is okozhat - mentális problémákat, de stresszt mindenképpen.

A magányosság érzése akkor tör ránk, amikor érzelmi és szociális igényeink vannak, ám ezek valamiért nem tudnak teljesülni. A szociális magány általában akkor alakul ki, ha úgy érezzük, nem kapunk megfelelő támogatást, ha nincs bizalmasunk: sem barátok, sem kollégák, sem a rokonok nem adják ezt meg. Az érzelmi magány olyankor fordul elő, ha valamilyen ok folytán sem a párkapcsolatokban, sem pedig a családi kapcsolatainkban nem tudunk intimitást megélni. Az intimitás tehát nemcsak a testiséget jelenti, hanem más, a szeretet kifejezéséhez fontos testi érintkezést, figyelmet, dicséretet, közösen töltött minőségi időt. A magányosság érzése olyannyira elhatalmasodhat rajtunk, hogy a kétségbeesés, a depresszív érzések is megjelenhetnek.

A koronavírus-járvány sokakat kényszerített olyan helyzetbe, hogy hetekre eltávolodtak a szeretteiktől, hiszen a karantén, vagy akár a már kialakult betegség is elzártsággal jár együtt. Azok számára, akik ugyan nem betegedtek meg, de egyedül élik az életüket, sok-sok kilométerre a családjaiktól, otthonról dolgoznak, és maximum videócseten tudnak másokkal beszélgetni, az érzelmi és a szociális magány egyaránt jelen lehet a mindennapokban. Ez egy nehéz helyzet, és az csak még nehezebbé teszi, hogy nem magunk választjuk, hanem erre kényszerítenek minket a körülmények. A nyugtalanság érzése, a tehetetlenség, a stressz, a szorongás mind megjelenhet, de tehetünk azért, hogy tompítsuk a negatív érzéseket.

Fontos, hogy megértsük és lássuk, mi miatt érezzük magunkat magányosnak, hogy egyáltalán merjük kimondani, magányt érzünk. Nem mindig könnyű saját magunknak bevallani az igazságot. Ez az első lépés ahhoz, hogy mentális egészségünkért tegyünk. A második lépés a mindennapi rutinunk felülvizsgálata: mikor ébredünk fel? Ez miben változik attól, amikor rendszeresen eljártunk dolgozni, vagy attól, amikor jóval többször találkoztunk más emberekkel? A motiváció hiánya és az üresség érzése elmúlhat már attól is, ha reggelente elkezdünk rendszeresen ugyanabban az időben felkelni és ezzel együtt valamilyen fizikai mozgást is beiktatunk a mindennapokba. Munkaidőben kerüljük a passzív időtöltést, mint a tévénézés vagy a sorozatok nézése, kivéve persze, ha ezek a munkánkhoz szükségesek.

Az álmatlanság, kimerültség elkerülése ugyancsak fontos, és az is, hogy a magány érzésével együtt a függőségeket kontrolláljuk, kerüljük. Ilyen lehet a szokásosnál több evés, a dohányzás, az ivás. Ha elhisszük, hogy nincs kontrollunk a történések felett, ha lemondunk a tenni akarásról, akkor mind jobban belesodorjuk magunkat a magányosságba és az ezzel járó szorongásba. Gondosan elemezzük ki a saját negatív érzéseinket, gondolatainkat, ha szükséges, írjuk le, és vitassuk meg önmagunkkal, jó-e az út, támadjuk meg más érvekkel. Ne felejtsük el azt sem, hogy ez a helyzet is csak most van, nem tart örökké. Az önvizsgálattal eljuthatunk oda, hogy felismerjük a negatív gondolataink mintáját, ez is szükséges a továbblépéshez.

Az sem mindegy, milyen időtöltéssel kötjük le magunkat, amikor nem dolgozunk. A testmozgás mellett a kreativitás rengeteget segíthet: akár például a legózás is hasznos lehet, de bármi más megfelel. Ennek az a pszichológiája, hogy érezhetjük az irányítást, láthatjuk magunk előtt a célt, és a végeredményt látva pedig a teljesítményünket is nyugtázhatjuk. Bátran befektethetünk a jövőnk építésébe, akár egy online tanfolyammal, tanulással is jót teszünk önmagunkért.

A magányosság érzése attól is csökkenhet, ha időt szánunk arra, hogy időnként felhívjuk a barátainkat, megkérdezzük, hogy érzik magukat, beszélgetünk velük olyasmiről, ami számukra is fontos. A válságos élethelyzetekben nem vagyunk egyedül a szorongás, a stressz, a magány érzésével, így a másoknak való segítségnyújtás is olyan gesztus, ami hozzájárulhat a magány leküzdéséhez. Akár felajánlhatunk a szomszédnak valamilyen segítséget: gyógyszertárba megyünk és neki is beszerezzük a szükséges gyógyszereit, esetleg bevásárolunk az idős és beteg szomszédunknak. Adhatunk vért, vagy segíthetünk a hátrányos helyzetű, vagy a járvány miatt bajba került családokon. El kell fogadnunk, hogy válságos időszakot élünk, és tudatosabban kell tennünk a saját mentális egészségünkért, hogy a magányossággal járó szorongást és motiválatlanságot csökkentsük.

