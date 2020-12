Nem véletlenül várjuk annyira a tavaszt

Az esztendő utolsó hónapjaiban a nappalok egyre rövidebbek, és szinte végtelen hosszúságúra nyúlnak a hűvös, sötét esték. Sokat esik, hajnalban fagy, vagy mindent beborít a szürke köd. A nap néha hetekig nem látszik ki a vastag felhőtakaró mögül. Nem csoda, ha az ember sokkal lehangoltabb ilyenkor.

Az őszi-téli depresszió nem csak afféle képzelt betegség. A szezonális affektív, azaz hangulati zavar egy valós rendellenesség, melynek neve angolul igazán találó: seasonal affective disorder, röviden SAD, vagyis „szomorú”, csupa nagybetűvel. Bár előfordul, hogy a hangulatzavar valakinél éppen tavasszal, vagy kora nyáron jön elő, az érintettek túlnyomó többségét azonban a késő ősztől kora tavaszig tartó időszakban keríti hatalmába.

A szezonális hangulatzavarral küzdők egész nap fáradtnak, levertnek érzik magukat, nincs kedvük semmihez, még olyan dolgokhoz sem, amiket egyébként szívesen csinálnak. Éjszaka rosszul alszanak, ezért reggel nehezen ébrednek, gyakran az ébresztő ellenére túl későn kelnek.

Megváltozhatnak az étkezési szokásaik is, gyakran kívánnak meg magas kalóriatartalmú, szénhidrátokban gazdag ételeket, ezért hízásnak indulhatnak. A tünetek általában enyhébb formában jelennek meg, aztán az idő előre haladtával egyre erősebbek lesznek.

Az, hogy valaki néhanapján levertebbnek érzi magát, mint máskor, vagy fáradtabb a kelleténél, teljesen normális. Ha azonban ez az állapot hosszabban fennáll, teljesen felborulnak az alvási, és étkezési szokások, ha rendszeresen valamilyen pótszer, például alkohol kell ahhoz, hogy az ember el tudjon kicsit lazulni, és főleg, ha eluralkodik rajta a reménytelenség érzése, esetleg öngyilkos gondolatai támadnak, akkor azonnal forduljon orvoshoz!

Még mielőtt idáig fajulna a helyzet, sokat tehetünk a mindennapjainkban a szezonális hangulatzavar ellen. Először is kezdjünk el mozogni! A sötét és a hideg mindenkit bekuckózásra csábít, így az őszi-téli időszak mindig kevésbé aktív, mint a tavasz és a nyár. Mozogni viszont nemcsak a hosszú távon előnyös hatások miatt érdemes, hanem azért is, mert a sport endorfint, vagyis boldogsághormont szabadít fel.

Próbáljunk minél gyakrabban természetes fényhez jutni. Télen a munkaidő gyakran még sötétben kezdődik, illetve sötétben végződik, szerencsétlenebb esetekben a kettő együttesen. Most pedig, hogy a járvány miatt rengetegen dolgoznak otthonról, sokan ki sem mozdulnak a lakásból, ha nem feltétlenül muszáj. Márpedig nem árt, ha az ember a monitor előtt végzett munkát nem egy videó megnézésével szakítja meg, hanem mondjuk kimegy kicsit az erkélyre, vagy csak a ház elé a friss levegőre. Ha más lehetőségünk nem adódik, legalább töltsünk minél több időt az ablak közelében.

Együnk minél egészségesebben! Ahogy korábban már volt róla szó, télen jobban kívánjuk a kalóriadúsabb ételeket. Az év végi ünnepek körüli lakomákat pedig jobb nem is említeni. Nem kell persze minden finom falatról lemondanunk, de ne feledjük: ha valamit túlzásba viszünk, annak szinte mindig az egészségünk látja kárát.

Vigyünk rendszert a mindennapokba. A karácsony, majd újév különleges időszakok, amikor hajlamosak vagyunk kiesni a hétköznapok megszokott ritmusából, és ez egyeseknél stresszt is okozhat. Mindig, de ilyenkor különösen sokat segíthet, ha leírjuk a feladatainkat, és arányosan elosztjuk őket, hogy aztán ne szakadjon minden egyszerre a nyakunkba. Érdemes nemcsak a nappali tevékenységeinket, hanem az éjszakákat, pontosabban az alvásunkat is előre megtervezni. Sokat segít az alvászavarok elkerülésében, ha minden nap ugyanabban az időben fekszünk le, és mindig ugyanakkor ébredünk. Ha a szervezetünket ehhez szoktatjuk, akkor könnyebben alszunk el esténként, és könnyebben ébredünk reggel. Hétvégéken vagy ünnepnapokon belefér egy kis lustálkodás, de a túlzásokat ezzel kapcsolatban sem árt kerülni. A rendszerességet mindig meghálája a szervezet és ez meghatározza a mindennapi hangulatunkat és közérzetünket is.

