Beköltözött új házába, majd egy babafejet talált a pincéje falában

Beköltözni egy új házba nagy élmény, ahogy az ember elkezdni felfedezni új otthonának olyan részleteit, amiket a vásárlás előtt nem lehetett észre venni. Így járt egy amerikai nő is, aki beköltözés után tett egy sokak szerint rémisztő felfedezést a pincében.

Ott ugyanis a falba ágyazva egy piciny babafejet talált.

A kisgyereket formázó bábúfejről készült fotókat a nő testvére osztotta meg a Twitter-oldalán, ahol a poszt hatalmas sikerült aratott.

My sister moved into a new house and found this in the wall of her basement pic.twitter.com/37cHIxQmvN

— The Only Living Dead Girl in New York (@missjellinsky) December 2, 2020